Muay thaï : Tidjy Julienne Lamy sacré champion de l’océan Indien, le jour de son anniversaire

Le jeune combattant réunionnais Tidjy Julienne Lamy a remporté, ce week-end du 25 et 26 avril 2026, à l’île Maurice, la ceinture de champion de l’océan Indien - World Muaythai Organization (WMO). Un nouveau titre qui s'ajoute au palmarès de la famille déjà bien connue dans le monde des sports de combat. (Photos DR)

Un anniversaire qu’il ne risque pas d’oublier. Tidjy Julienne Lamy, combattant de la Team Expédito Valin surnommé "le dragon", a décroché ce week-end à l’île Maurice la ceinture de champion de l’océan Indien en WMO (World Muaythai Organization).

- Une famille de champions -

Tidjy Julienne Lamy s’inscrit également dans ce qu'on pourrait qualifier de dynastie familiale dédiée aux sports de combat. Son frère jumeau, Kenjy Julienne Lamy, cumule déjà plusieurs titres, notamment à l’échelle locale et nationale, tandis que leur père, Jeff Lamy, est lui aussi une figure reconnue dans cet univers.

Avec cette nouvelle ceinture, Tidjy Julienne Lamy s’impose comme un espoir à suivre de près ces prochaines années.

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