Saint-Paul : la soirée "Nostalgie La Réunion" reprogrammée au 8 mai

Reportée, la soirée "Nostalgie La Réunion" revient finalement ce jeudi 8 mai 2026 au Parc Expobat de Saint-Paul. Une soirée festive et musicale dédiée aux classiques réunionnais des années 90 à 2000. (Photo www.imazpress.com)

Changement de date pour la soirée "Nostalgie La Réunion". Initialement prévu le 18 avril 2026, l’événement aura finalement lieu ce jeudi 8 mai, au Parc Expobat de Saint-Paul. Une soirée très attendue, placée sous le signe de la nostalgie créole.

- Un concert 100% live -

Pendant plus de trois heures de concert 100 % live, le public est invité à replonger dans les titres emblématiques qui ont marqué la musique réunionnaise entre les années 90 et 2000. L’ambiance promet de rappeler les kabars d’antan, entre rythmes traditionnels, convivialité et souvenirs partagés.

Sur scène, plusieurs figures incontournables de la scène locale seront réunies : le groupe Maperine et Yves Êve, Apolonia, Kultur Bourbon, Ti Lail ou encore Frédéric Joron accompagné de son orchestre. La soirée comptera également la participation de Jean-Marc Fahin, dit "Kalou" et du groupe Aim’A Nou.

- Infos pratiques -

Plain tarif : 20 euros

Tarif COS : 15 euros

Billetterie : Réservations ouvertes sur MonTicket.re

Un rendez-vous musical qui s’annonce festif et chargé d’émotions.

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