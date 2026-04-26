Concours d'éloquence : Matys Hoareau représentera La Réunion à la finale nationale

Lauréat de la première édition du concours d’éloquence organisé par l’association "De La Réunion aux Grandes Écoles" (DRGE), Matys Hoareau portera les couleurs de l’île lors de la finale nationale prévue le 30 mai 2026 à Paris. (Photos DR)

Ce samedi 25 avril 2026, l’association "De La Réunion aux Grandes Écoles" (DRGE), en partenariat avec le Rectorat, a organisé son tout premier concours d’éloquence à l’auditorium du CREPS, à Saint-Denis.

- La finale à Paris -

À l’issue de la finale, c’est Matys Hoareau, élève du lycée Mahatma Gandhi et originaire de Saint-André, qui a été désigné lauréat. Il représentera La Réunion lors du concours national organisé par la fédération Des Territoires aux Grandes Écoles, le 30 mai prochain à Paris.

Destiné aux élèves de Première et Terminale, le concours a réuni 12 finalistes autour de thématiques liées à la jeunesse, à la liberté d’expression et aux grands enjeux contemporains. Les participants ont été évalués sur leur capacité à structurer leur pensée, défendre une position et incarner leur discours.

- "Permettre aux jeunes de prendre la parole dans l'espace public" -

Le jury, composé de professionnels issus de l’éducation, du coaching et des institutions, a salué "la qualité des prestations et l’engagement des candidats". "Les 12 finalistes ont proposé des interventions riches et inspirantes", souligne-t-il.

Pour les organisateurs, cette initiative dépasse le simple cadre de la compétition. "Ce concours a montré que, lorsque les jeunes disposent d’un véritable espace pour s’exprimer, ils ne se contentent pas de parler : ils structurent une pensée, ils créent du lien et ouvrent de nouvelles perspectives", explique Ludovic Babas, co-président de l’association.

"À La Réunion, permettre aux jeunes de prendre la parole dans l’espace public est essentiel : c’est leur donner la possibilité d’exister, de se projeter et de contribuer pleinement à la société", assure t-il.

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