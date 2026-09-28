La Région veut repenser le traitement des déchets à La Réunion

Ce jeudi 24 septembre 2026, le conseiller régional Fabrice Hoarau a participé à la commission consultative du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), aux côtés des services de l’État et des différents acteurs concernés par la prévention et le traitement des déchets à La Réunion. "En cohérence avec le Schéma d’Aménagement Régional (SAR), le PRPGD constitue ainsi un outil essentiel pour anticiper les besoins du territoire et construire un modèle plus sobre, circulaire et respectueux de l'environnement", selon le post ci-dessous. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)