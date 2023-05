La Réunion de retour à Roland Garros grâce au stand "Le rougail de l’Ile de La Réunion"

Monsieur Patrick Lebreton, 1er Vice-Président de la Région Réunion, Président de l’Ile de La Réunion Tourisme (IRT), en présence de Monsieur Gilles Moretton, Président de la Fédération Française de Tennis, a inauguré ce dimanche 28 mai 2023, au Tournoi de Roland Garros 2023, le stand "Le rougail de l’Ile de La Réunion". Nous relayons ci-dessous le communiqué de l'IRT.

Ce retour de La Réunion à cet évènement sportif planétaire en 2023, voulu par Madame la Présidente du Conseil Régional de la Réunion, Huguette Bello, s’est fait en présence de personnalités politiques, sportives, artistiques hexagonales, des membres du bureau de la Fédération Française du Tourisme et du Président de la Ligue Réunionnaise de Tennis.

Un retour, après quinze ans d’absence, qui est le fruit d’un travail collectif entre la Fédération Française de Tennis, la Région Réunion, l’Ile de La Réunion Tourisme, la mairie du 16ème arrondissement parisien représentée par Madame Samia Badat-Karam.

Grâce aux origines réunionnaises de l’aviateur, à l’amitié de deux hommes, Emile Lesieur et Roland Garros, compagnons des airs, La Réunion se trouve être la seule région d’Outre-mer présente. Une présence fort remarquée notamment au vu de l’affluence que connaît le stand depuis l’ouverture du Tournoi.

Selon le Président de l’IRT, ce retour de La Réunion s’inscrit dans un double objectif touristique :

- Donner une plus grande visibilité de La Réunion dans tout l’Hexagone et à l’international. - Valoriser notre patrimoine matériel et immatériel, ferment de notre identité réunionnaise.

Il se fait aussi au titre d’une année 2023 riche en évènements :

- 40ième anniversaire de la Région Réunion.

- 360ième anniversaire du peuplement de La Réunion.

- Commémoration de l’abolition de l’esclavage à Saint-Nazaire ce 10 mai 2023.

- 40ième anniversaire de la victoire de Yannick Noah à ce Tournoi.

C’est un retour attendu, qui augure un partenariat à plus long terme comme l’a précisé Le Président de la FFT dans son propos : "ll était important de faire cette opération même si on peut toujours faire mieux. Nous avons un objectif pour arriver en 2028, qui correspondra à l'anniversaire du stade Roland Garros, les 100 ans du stade".

Roland Garros, l’Homme, le Réunionnais, figure du courage et de l’abnégation, Roland Garros, le Tournoi, une belle vitrine pour " met La Rényon en Lèr".

