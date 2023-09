Le Car Jaune désormais gratuit pour les stagiaires en formation professionnelle

Depuis le 15 septembre 2023, la gratuité des Cars Jaunes est effective pour les stagiaires de la formation professionnelle. "Notre conviction est que la mobilité est un puissant facteur d’insertion sociale, économique et professionnelle et qu’elle doit contribuer à réduire les inégalités. C’est bien le sens de l’action que nous conduisons à la tête de la Région", estime la présidente du Conseil régional, Huguette Bello. (Photo Car Jaune photo RB imazpress)

Pour rappel, cette gratuité est déjà proposée pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, les plus de 65 ans, les handicapés et leurs accompagnants.

Le "Réuni’Pass Stagiaire Formation Professionnelle" permet, sous forme d’abonnement trimestriel, un accès illimité à tout le réseau Car Jaune (hors lignes Z’éclair T et ZO) et sur l’ensemble des réseaux de transports de l’île (Citalis, Kar’Ouest, Alternéo, CarSud et Estival).

"Nous avons fait de la formation professionnelle une des priorités de notre projet de mandature", souligne Karine Nabénésa, vice-Présidente de la Région Réunion, déléguée à la formation professionnelle, "manquer d’accès aux transports, c’est parfois devoir rater une formation ou renoncer à une offre d’emploi. Cette gratuité pour les stagiaires de la formation professionnelle a pour objectif de lever l’obstacle du transport".