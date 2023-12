Le musée Stella Matutina accueille les enfants en janvier

Pour les vacances, le musée Stella Matutina propose d’occuper les enfants en janvier. Des ateliers créatifs autour de l'expostion "le bal Tamoul" auront lieu du mardi 9 janvier 2024 au jeudi 11 janvier 2024 de 9H30 à 12H30. Un stage théâtre est également proposé du mardi 16 janvier 2024 au samedi 20 janvier 2024. Les ateliers sont ouverts aux enfants de 6 à 12 ans au prix de 16 euros (Photo Sly/www.imazpress.com)

Les ateliers sont ouverts aux enfants de 6 à 12 ans au prix de 16 euros par jour et par atelier. Les places sont limités à 12 participants par jour.

Le stage théâtre est ouvert aux enfants de 8 à 12 ans au prix de 80 euros pour l'entiereté de la semaine. Les séances auront lieu de 9H30 à 12H30 et une restitution auprès des parents est prévue le samedi matin.

Le prix des deux activitées comprennent le goûter de l'enfant et un billet d'entrée au musée pour celui-ci valable un mois. Plus d'information et reservations sur leur site ou par téléphone: 0692 68 16 66 ou au 0262 34 59 60