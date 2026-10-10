Région : bilan de la commission permanente du 9 octobre

Ce vendredi 9 octobre 2026, la commission permanente de la Région a voté près d'une cinquantaine de rapports. Ces rapports, comme le détaille le communiqué de presse ci-dessous, ont notamment porté sur l'investissement dans les lycées. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

CONSTRUCTION DU LYCÉE DES MÉTIERS TOURISME ET DE L’HÔTELLERIE

La commission permanente a voté l’affectation d’une autorisation de programme d’un montant de 49 millions d’euros pour l’engagement des travaux de construction du lycée des métiers du Tourisme et de l’Hôtellerie sur la commune de Saint-André et afin de compléter les autorisations déjà votées pour un montant global d’opération de 90 millions d’euros.



DISPOSITIF KAP RÉUSSITE

La commission permanente a voté le renouvellement de la convention de partenariat conclue entre la Région Réunion, le Rectorat, la DAAF, l’Université de La Réunion et la Caisse d’allocations familiales de La Réunion pour les années scolaires 2026-2027 et 2027-2028, ainsi que la mise en œuvre du dispositif KAP Réussite pour l’année scolaire 2026-2027.

Face aux difficultés d’apprentissage et au risque de décrochage scolaire qui touchent une partie des lycéens réunionnais, la Région Réunion poursuit son engagement en faveur de la persévérance scolaire, de l’égalité des chances et de la sécurisation des parcours. Expérimenté en 2025-2026 dans huit lycées publics, KAP Réussite repose sur un accompagnement de proximité assuré par des étudiants mentors formés, en lien avec les équipes éducatives et les partenaires du dispositif.

Pour l’année scolaire 2026-2027, le dispositif est étendu aux 45 lycées publics de La Réunion. Il prévoit l’accompagnement de groupes restreints, à raison d’un étudiant mentor pour huit lycéens, afin de renforcer les méthodes de travail, la confiance en soi, la motivation et l’autonomie des élèves. Pour l’année scolaire 2026-2027, l’enveloppe régionale maximale destinée à l’Université de La Réunion s’élève à 440 129 euros.



CONVENTION CADRE EN FAVEUR DU LIVRE

La commission permanente a approuvé le projet de Convention d'Application Opérationnelle et Financière (CAOF) 2026 de la Convention-cadre en faveur du livre 2026-2028 conclue entre l'État (DAC de La Réunion), la Région Réunion et le Centre National du Livre. Cette convention précise les modalités de mise en œuvre et les engagements financiers des partenaires pour l'exercice 2026.



CULTURES RÉGIONALES

Au titre du fonds culturel régional et de l’aide à la mise en œuvre d'évènements calendaires, la commission permanente a voté l’attribution de subventions à sept associations :

• association Nawar : 1 500 €

• association pour le Développement de la Communication à Mafate : 3 000 € • association Zantak : 3 000 €

• association Animation Pasrel : 4 000 €

• association ARIMES : 4 000 €

• association Inter Générationnelle les Antiopes : 4 000 €

• association Héritaz Maloya : 4 000 €



DISPOSITIF CULTURE SANTÉ

La commission permanente a voté l’attribution de subventions à des acteurs culturels ayant répondu à l’appel à projets "culture et santé" 2026 et ce en application de la convention-cadre "Culture et Santé" entre l’État (Ministère de la Culture), l’Agence Régionale de Santé de La Réunion, la Région Réunion et le Département de La Réunion pour la période 2023-2027. L’engagement financier régional s’élève à 30 000 euros pour l’année 2026 et réparti comme suit :

• association La Cerise sur le chapeau : 4 000 €

• association Emergence Oi : 5 000 €

• association Karazane "Racines" : 5 000 €

• Marc Lane Petit – association Frédéric Levavasseur (ESAT TiDalons Nord) : 4 000 €

• association Masfarné : 5 000 €

• Stéphane Grippon - association Valentin Haüy : 7 000 €

- Soutien à la formation -



SOUTIEN EXCEPTIONNEL À UN PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION

La commission permanente a voté l’attribution, à titre exceptionnel, d’un soutien régional d’un montant de 7 100 euros en faveur de Mme Victoria Merle afin de contribuer au financement de la dernière étape de son parcours de professionnalisation au métier de pilote de ligne, consistant en l’obtention d’une qualification de type sur Boeing 737-800.

SCIENCES RÉUNION

La commission permanente a voté une subvention de 21 608 euros à l'association Sciences Réunion pour l'organisation de la 13e édition des 24h de l'Innovation de La Réunion qui se tiendra les 16 et 17 novembre 2026. Cet événement, qui existe à La Réunion depuis 2014, et qui se tient au Moca depuis 2021, réunit plus de 250 élèves issus de lycées, de collèges et du supérieur, une centaine d'encadrants, ainsi que des élèves de lycées professionnels comme prestataires.



FORMATION

La commission permanente a examiné les dossiers de demande de subvention FSE+/CPN, dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) par la collectivité régionale au titre de la fiche action "Dispositifs de la deuxième chance" du Programme Réunion FEDER-FSE+ 2021-2027.

A ce titre, elle a accordé une subvention de 2 121 154 euros à la Région Réunion pour le financement de l'opération "Programme de formation E2CR – Rémunération des stagiaires".



UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

Au titre du PE FEDER/FSE+ 2021/2027, la commission permanente a voté l’attribution de plusieurs subventions à l’Université de La Réunion :

• 175 249 € pour le projet ZORRO qui, dans le cadre d’une mobilité d’un post-doctorant, vise à combler un déficit de connaissances et d’observations sur le bilan de l’ozone aux tropiques et en particulier de l'Hémisphère sud, ainsi qu’à mieux caractériser les processus physiques et chimiques qui influencent son évolution.

• 194 042 € pour le projet "PROVACT" qui, dans le cadre d’une mobilité d’un post-doctorant, vise à développer des ingrédients nutritionnels innovants à base de peptides bioactifs extraits de ressources végétales tropicales sous-valorisées, en vue de leur intégration dans des produits alimentaires à visée préventive contre le syndrome métabolique et ses complications, notamment d’ordres vasculaire et inflammatoire.

• 507 212 € pour le projet "CCRES – Center for Cloud Remote Sensing – Optimal requirement" d’acquisition de deux équipements complémentaires : un radar nuage polarimétrique ainsi qu'un lidar vent basses couches, qui lui permettront ainsi qu’à l’Observatoire de Physique de l’Atmosphère de La Réunion, d’obtenir une labellisation européenne valorisant la recherche réalisée dans le domaine de la compréhension du climat et de sa modélisation.

• 176 222 € pour le projet "CG-SM-O" d’acquisition d’un système de chromatographie en phase gazeuse (CG) couplé à la spectrométrie de masse (SM) et un olfactomètre (O) afin de renforcer sa capacité de recherche et d'innovation pour la valorisation des composés volatils, notamment dans les secteurs de la parfumerie et de la cosmétique.

• 452 821 € pour l’acquisition de deux équipements structurants : une caméra hyper spectrale et un thermocycleur dqPCR qui permettront d’améliorer les capacités de recherche sur la transformation et la valorisation des agro-ressources locales.

• 24 066 € de subvention complémentaire pour le projet "RÉGÉnR : Ressources Éolienne offshore et Géothermique, et leur contribution aux Énergies Renouvelables de La Réunion" qui consiste à apporter de nouvelles connaissances quantitatives sur les ressources d'énergie renouvelable (EnR) éolienne offshore et géothermiques, et sur la manière de les intégrer au mix énergétique de La Réunion via la production d'hydrogène.



PROGRAMME INTERREG VI OCÉAN INDIEN

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de la Région Réunion d’une subvention FEDER d’un montant de 9257 euros pour le projet "Programme d’actions 2025 : Gouvernance du programme Interreg VI Océan Indien"

Afin de faciliter les échanges et avoir une meilleure gouvernance de la coopération, la Région Réunion a mis en place un programme d’ateliers d’échanges avec les points focaux de Maurice, de Madagascar, des Comores, du Mozambique et des Seychelles et autres partenaires institutionnels en 2025.



- Développement économique -

MANIFESTATIONS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE

Au titre du soutien à l’organisation de manifestations à caractère économique, la commission permanente a voté l’attribution de deux subventions :

• commune de Petite-Île : 11 670 € pour la Fête de l'ail

• commune du Tampon : 30 000 € pour les Florilèges



ENTREPRENEURIAT

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention de l’association Initiative Réunion pour le financement au titre de l’année 2026 de la mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat suivants :

• Beelab – Incubateur au féminin : pour la promotion de l’entrepreneuriat au féminin et l’accompagnement des femmes dans leurs démarches de création, de reprise et de développement d’entreprise afin de les guider dans la formalisation du projet ;

• Carrefour de l’Entrepreneuriat Ouest : pour faciliter et fluidifier le parcours des porteurs de projet et entrepreneurs issus ou implantés dans les Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) situés sur l’intercommunalité de l’Ouest, TO, en les mettant en relation avec les opérateurs de l’accompagnement technique et financier de la création/développement d’entreprise ;

• Carrefour de l’Entrepreneuriat Sud : pour faciliter et fluidifier le parcours des porteurs de projet et entrepreneurs issus ou implantés dans les QPV situés sur les intercommunalités du Sud, CIVIS et CASUD, en les mettant en relation avec les opérateurs de l’accompagnement technique et financier de la création/développement d’entreprise.



Le montant total de la subvention est de 185 000 euros.



SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution de subventions à plusieurs entreprises :

• SARL LTS CIE : 115 771 € pour la création d'un laboratoire de production artisanale de crèmes glacées, de sorbets et de pâtisseries glacées à Saint-André

• SARL Lé Fresh : 47 244 € pour le projet "Lé Fresh - boucherie, charcuterie, fruits, légumes et épicerie"

• SASU Domfrite : 25 785 € pour l’acquisition d'une coupeuse de pommes de terre

• SASU Grand Sud Productions : 604 637 € pour un projet d’augmentation des capacités de production d’une activité de torréfaction de café avec la construction d’un atelier de transformation, équipé de matériels de production



ARTISANAT

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté une aide complémentaire de 211 781 euros à l’association Domaine des Tourelles pour son programme d’actions dont l'objectif est de contribuer à la structuration de la filière des métiers d'art et d'en faire la promotion.



INNOVATION

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de La Réunion Innovation pour le financement de la gestion et la mise en œuvre de la S5 pour l’année 2026. Le montant total de la subvention s’élève à 747 647 euros.



SOUTIEN A LA COMPENSATION DES SURCOÛTS DE TRANSPORT

Au titre du FEDER et du volet "intrants productifs" du dispositif de soutien à la compensation des surcoûts de transport, la commission permanente a voté l’attribution de subventions à plusieurs entreprises :

• SORELAIT : 146 509 €

• SAS Rhums & Punchs Isautier : 556 588 €

• SAS Labopix : 161 452 €

• SARL Arma Sud Réunion : 114 481 € d’aide complémentaire soit un montant global de 951 500 € • SARL Cosystec : 30 876 €

• SAS Mischler Fermetures Réunion : 63 666 €

• SARL Bourbon Composites : 41 686 €



PÊCHE

Au titre du FEAMPA, la commission permanente a voté une subvention de 17 130 473 euros à l’Association Réunionnaise Interprofessionnelle de la pêche et de l’aquaculture (ARIPA) au titre de la compensation des surcoûts et du volet "production de la pêche et de l’aquaculture - activités de production".

Ce dispositif vise à compenser les surcoûts supportés par les opérateurs de la pêche, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation de certains produits de la pêche et de l’aquaculture issus des régions ultrapériphériques. Il permet ainsi de réduire l’impact des contraintes liées à l’éloignement, à l’insularité et aux spécificités de ces territoires, et de contribuer au maintien de la compétitivité des filières locales.



- Aménagement du territoire et développement durable -

QUALITÉ DE L’AIR

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention d’ATMO Réunion, association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air, relative à son programme d’actions 2026. Il s’agit de faire l’achat d’une station d’acquisition de mesures et d’analyseurs automatiques de particules fines, d’oxyde d’azote et de combustion de biomasse. Le cyclone Garance a généré des dégâts importants sur les matériels de mesures qu’il faut renouveler. Le montant global des besoins en équipements de surveillance de la qualité de l’air s’élève à 135 573 € et il a été acté l’attribution d’une subvention régionale d’un montant de 70 000 euros.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La commission permanente a validé le plan départemental des actions de sécurité routière (PDASR) pour l’année 2026 et la proposition de participation régionale à hauteur de 45 662 euros.



RÉSEAU ROUTIER

- La commission permanente a voté la mise en place d’une autorisation de programme d'un montant de 2 500 000 euros nécessaire à la réalisation des travaux de rétablissement de la circulation sur la RN2 coupée par la lave suite à l’éruption du Piton de la Fournaise.



- La commission permanente a approuvé le projet de convention de co-maîtrise d’ouvrage (travaux, exploitation et entretien) entre la CIREST, la Commune de Saint-Benoît et la Région Réunion relative aux aménagements d’un Transport en Commun en Site Propre - TCSP sur la Route Nationale n° 3 (RN 3) entre le giratoire des Plaines au PR 1+125 et le Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER) au PR 2+320.



- La commission permanente a validé le projet de convention à passer avec la Communauté d’Agglomération du Sud (CASUD) pour le financement des travaux de renforcement du réseau d’Adduction d’Eau Potable (AEP) réalisés dans le cadre de la construction de l’ouvrage hydraulique exutoire de Bois Noirs, associé à la section Est de la contournante de Saint-Joseph. Le coût des travaux faisant l’objet de la convention, à financer par la CASUD, est de 345 414 euros HT.



CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté une subvention de 196 806 euros à l’Aéroport de La Réunion Roland Garros pour l’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation sur le bâtiment FRET.