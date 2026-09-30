Région : Huguette Bello défend les enveloppes financières de La Réunion

Huguette Bello a participé mardi 29 septembre 2026, en visioconférence, au Comité État-Régions Inter-fonds. Il s'est déroulé en présence de Françoise Gatel, ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, de Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer et de Benjamin Haddad ministre délégué chargé de l’Europe. La présidente de Région a demandé que La Réunion "puisse bénéficier du maintien de ses enveloppes actuelles" à partir de 2028. (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Le Comité État-Régions Inter-fonds constitue un temps d’échange important entre l’État et les Régions sur la mise en œuvre des fonds européens pour la période 2021-2027. Huguette Bello souhaite amener de la clarté dans le futur cadre financier. "Il est grand temps que nous tracions ensemble les contours de la future programmation" à partir de 2028, selon le communiqué de presse de la Région.

Dans ce cadre, elle met en avant trois principes : continuité, équité et transparence. Pour la présidente de Région, cette continuité est nécessaire "pour préserver le rôle des Régions et le soutien aux territoires ultramarins".

Par ailleurs, l'équité vise surtout à "garantir les moyens nécessaires aux Régions ultrapériphériques (RUP)". Des garanties ont été amenées en ce sens avec la préservation de l'enveloppe globale des RUP françaises que pour la période précédente, soit 2021-2027, avec "3.55 milliards d'euros, cela dans un contexte de diminution annoncée des ressources pour les autres régions.

- Une "allocation destinée à compenser les surcoûts" -

En outre, Huguette Bello a demandé spécifiquement que "La Réunion puisse bénéficier du maintien de ses enveloppes actuelles, y compris de l’allocation destinée à compenser les surcoûts liés à son statut de RUP".

Le principe de transparence fait lui référence à une possible mise en réserve des crédits communautaires. Dans ce cas de figure, Huguette Bello demande qu'"une garantie soit donnée que leur mise en œuvre n’affecte pas les régions ultrapériphériques".

En conclusion, la présidente de Région s'est félicitée la reconduction des enveloppes et des programmes Interreg Océan Indien qui "contribue directement à l’intégration régionale de La Réunion dans son environnement".