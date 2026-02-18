Région Réunion : faire du numérique un levier durable de développement économique

Ce mercredi 18 février 2026, a eu lieu la signature officielle du contrat de filière numérique 2026-2028 au domaine du Moca. Sous l’impulsion de la Région Réunion, cette convention trace les grandes lignes d’une feuille de route collective afin de structurer l’écosystème numérique réunionnais. Objectifs : soutenir l’innovation, positionner La Réunion comme un territoire moteur de la transformation numérique, et accompagner 10.000 usagers dans l’appropriation de l’outil numérique. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Selon la Présidente de la Région Réunion, prendre le virage du numérique est incontournable : "Le numérique, c’est l’économie de l’intelligence. Et l’intelligence est notre première richesse. Nous ne possédons ni grands bassins industriels ni vastes plaines agricoles comparables aux continents. Mais nous possédons mieux : l’inventivité, la créativité et la détermination d’un peuple qui a toujours appris à faire beaucoup avec peu. La signature de ce contrat de filière doit contribuer à ce que notre île prenne toute sa place dans ce siècle technologique et soit leader dans son bassin géographique en matière de révolution numérique" explique Huguette Bello.

- Le numérique, un pilier structurant du développement réunionnais -

À La Réunion, le numérique s’est imposé comme un levier majeur de développement économique et territorial. Dans un contexte insulaire marqué par l’éloignement géographique, les investissements précoces dans les infrastructures numériques ont permis de réduire les contraintes de distance et de renforcer l’attractivité du territoire.

Aujourd’hui, cette stratégie porte ses fruits. La filière numérique réunionnaise représente environ 1.500 entreprises, plus de 3.500 emplois et 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel.

Elle génère près de 600 offres d’emploi chaque année, traduisant à la fois son dynamisme et les tensions per sistantes sur les compétences. Le numérique irrigue désormais l’ensemble des politiques publiques et des filières stratégiques du territoire, de la modernisation des services à la compétitivité des entreprises, en passant par l’innovation dans les secteurs du tourisme, de l’énergie ou de la santé.

- Des acquis solides, mais une filière encore inégalement structurée -

La Réunion dispose d’atouts reconnus en matière de connectivité, avec un déploiement largement achevé du très haut débit sur l’ensemble du territoire ( 96% du territoire couvert ) et des usages numériques en forte progression dans tous les secteurs.

L’écosystème local s’appuie également sur une offre de formation diver sifiée, du niveau initial à la formation continue, contribuant à l’émergence de compétences locales.

Pour autant, ces performances ne doivent pas masquer des fragilités persistantes. Une partie de la population reste éloignée des usages numériques, limitant l’accès aux droits et aux services dématérialisés.

Parallèlement, de nombreuses TPE et PME n’ont pas encore engagé ou achevé leur transformation numérique, freinées par un manque de temps, de compétences ou d’accompagnement adapté.

À ces enjeux s’ajoutent les impacts environnementaux du numérique, les ques tions de sécurisation des données, de gouvernance et de développement de l’intelligence artificielle, dans un territoire soumis à des contraintes fortes de résilience et de continuité des services.

- Le Contrat de Filière Numérique 2026–2028 : une réponse collective et opérationnelle -

Face à ces constats, la Région Réunion a souhaité structurer une réponse globale, cohérente et partagée. Le Contrat de Filière Numérique 2026–2028 vise à pas ser d’une dynamique d’initiatives dispersées à une stra tégie collective, construite avec l’ensemble des acteurs de la filière : entreprises du numérique, organismes de formation, structures d’accompagnement, partenaires institutionnels et territoriaux.

Ce contrat a pour ambition de consolider la filière numérique, d’accélérer la transformation des entreprises et des services, de réduire les inégalités d’accès aux usages numériques et d’anticiper les mutations tech nologiques, tout en intégrant les enjeux de sobriété, de confiance et de souveraineté.

Il traduit une volonté : faire du numérique un levier durable de développement économique, social et territorial pour La Réunion.

- Une démarche de co-construction -

Le nouveau contrat de filière est le fruit d’une démarche de co-construction approfondie, conduite entre mars 2024 et avril 2025.

Cette méthode repose sur une conviction : la réussite d’une politique publique numérique passe par l’implication de l’ensemble des acteurs concernés.

Cinq comités de filière numérique, complétés par des groupes de travail thématiques et des ateliers d’intelligence collective, ont permis de croiser les expertises, d’identifier les priorités et de définir des actions réa listes et opérationnelles. Collectivités, services de l’État, entreprises, organismes de formation, réseaux profes sionnels et structures de l’inclusion numérique ont ainsi contribué à l’élaboration d’une feuille de route partagée.

Cette approche garantit à la fois l’adhésion des parte naires, la cohérence stratégique du contrat et la faisabilité concrète des actions retenues.

- Une stratégie Régionale Numérique -

Le Contrat de Filière Numérique 2026–2028 s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Régionale Numérique, adoptée par la Région Réunion comme document-cadre de référence.

Il s’organise autour de quatre axes stratégiques complémentaires, qui couvrent l’ensemble des enjeux numériques du territoire :

Un numérique au service de la cohésion sociale et de l’inclusion ;

Un numérique levier du développement économique ; un numérique contribuant à la résilience territoriale et à la transition écologique ;

Un numérique maîtrisé, fondé sur une gouvernance éthique de la donnée et le développement de l’intelligence artificielle.

La stratégie numérique écoresponsable est conduite en lien étroit avec La Réunion Développement, traduisant l’articulation entre transition numérique et transition écologique.

Enfin, la gouvernance territoriale de la donnée relève d’un pilotage porté par la Région Réunion, affirmant la dimension stratégique et institutionnelle des enjeux liés à la donnée et à l’intelligence artificielle. Cette organisation traduit une volonté de structuration, fondée sur la cohérence de l’action publique et l’orientation des moyens au service des objectifs du Contrat de Filière Numérique 2026–2028.

Un dispositif d’évaluation est prévu tout au long de la période 2026–2028, reposant sur des indicateurs de suivi définis pour chaque action. Une évaluation globale sera conduite à l’issue du contrat afin de mesurer les résultats obtenus et de préparer la programmation suivante.

Le contrat s’appuie sur le renforcement de l’Observatoire régional du numérique, outil transversal de suivi et d’aide à la décision, permettant d’objectiver les évolutions des usages, des compétences et de l’économie numérique à La Réunion.

La mise en œuvre du Contrat de Filière Numérique 2026–2028 repose sur une gouvernance structurée, destinée à garantir la cohérence des actions, leur suivi effectif et leur impact sur le territoire.