Région Réunion : Hugette Bello reçue par la ministre de la santé

La Présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, a rencontré ce jour à Paris Stéphanie Rist, Ministre de la santé. Cette première rencontre avec la nouvelle locataire de ce ministère a permis d’évoquer de façon précise la situation sanitaire de La Réunion et l’offre de soins proposée aux Réunionnais. (Photo : RB/imazpress.com)

Un point particulier a été consacré au diabète qui enregistre sa plus forte prévalence à La Réunion, dont le taux continue d’augmenter (près de 14%) et qui concerne tant de familles réunionnaises. L’accent a été mis sur la dimension préventive et sur l’importance du dépistage précoce.

À cet égard, la Présidente Huguette Bello a fait part de la volonté du Conseil régional de faire de la lutte contre le diabète une ''Grande cause régionale'' pour 2026. Elle a présenté à la Ministre un projet de recherche-action s’adressant aux enfants et adolescents et visant à agir sur les déterminants alimentaires qui s’installent très tôt dans leur vie.

La santé mentale a également été abordée avec l’annonce par la Ministre de la santé de la déclinaison à La Réunion des actions nationales qui vont être lancées au cours de l’année 2026, notamment pour renforcer le repérage des troubles dépressifs chez les jeunes. La faible couverture de l’offre de soins en santé mentale dans les Outre-mer a été soulignée.

Le CHU de La Réunion a évidemment fait l’objet de cette séance de travail. La Présidente de Région a une nouvelle fois affirmé l’importance de garantir à tous les Réunionnais des soins de qualité et sécurisés. La Ministre a souligné le taux d’activité élevé du CHU et sa dynamique d’investissements.

La question de son financement et du coefficient géographique, à réactualiser et à étendre à plusieurs missions d’intérêt général, est à l’ordre du jour. Le rôle du CHU dans cette partie du monde a été particulièrement noté.

La formation médicale et paramédicale a retenu l’attention de la Ministre qui salue et encourage le développement à La Réunion des cursus destinés à notre jeunesse. Il s’agit-là également d’un

moyen puissant pour lutter contre les déserts médicaux. La Ministre a fait part de sa volonté de développer davantage la télémédecine.