Région Réunion : les Réunionnais dessinent La Réunion de 2050

Ce samedi 19 septembre 2026, les membres de la Convention Citoyenne du SAR se sont réunis en assemblée plénière à l'Hôtel de Région, en présence de la Présidente de Région, Huguette Bello, de la Vice présidente déléguée à la démocratie participative, Amandine Ramaye, et du conseiller régional délégué au SAR Wilfrid Bertile. Les discussions ont eu lieu autour du thème les Réunionnais dessinent La Réunion de 2050 (Photo Région Réunion)