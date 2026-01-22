Région Réunion : réunion du conseil local des territoires pour la culture

Le conseil local des territoires pour la culture s'est réuni ce mardi janvier à la préfecture. L'objectif a été de trouver des pistes concrètes afin de mieux protéger le patrimoine réunionnais tout en construisant la politique culturelle de demain. En consacrant plus de 21 millions d'euros pour la culture, la Région affirme sa volonté de structurer une action culturelle concertée au service du patrimoine, de la création et de l'accès à la culture pour tous. Nous partageons la publication de la Région. (Photo : RB/www.imazpress.com)