Région Réunion : visite de chantier de l'échangeur de la Possession à l'entrée de la NRL

Ce jeudi 7 mai, la Présidente de Région Huguette Bello a effectué une visite du chantier de la Nouvelle Route du Littoral, au niveau de l’échangeur de La Possession. Initialement prévus après l’achèvement du second viaduc, ces travaux ont été anticipés afin d’accélérer l’ouverture complète de la NRL et d’éviter plusieurs mois d’attente supplémentaires aux usagers. "Grâce à cette opération, près de 1 kilomètre supplémentaire de la NRL sera mis en service (Photo Emmanuel Grondin /www.imazpress.com et Région Réunion)

Chaque jour, ce sont près de 80.000 véhicules qui pourront circuler sur une portion désormais sécurisée, en s’éloignant des risques liés à la falaise sur plus de 500 mètres.

"Pour mémoire, ce secteur avait été marqué par l’éboulement dramatique de 2006, au cours duquel 30 000 m³ de roches s’étaient effondrés, causant deux décès et un blessé grave" rappelle la Région Réunion.

"Nous voulons sécuriser cette route. Il n'était pas question pour nous de laisser dans l'état ce chantier qui a été abandonné en 2019. Nous avons choisi la solution du viaduc pour compléter et terminer la Nouvelle Route du Littoral. Nous engageons ces travaux qui nous livreront une route pleine et entière dès 2030. Ensuite, nous commencerons directement les travaux pour le projet de ligne ferroviaire Réunion Express" a déclaré Huguette Bello.

Le chantier mobilise environ 70 personnes et a nécessité près de 150.000 m³ de remblais, dont une partie issue de la valorisation des matériaux de l’ancien autopont.

- Le calendrier prévisionnel -

- août 2026 : mise en circulation dans le sens Saint-Denis - Saint-Paul, avec un revêtement réduisant les nuisances sonores

- novembre 2026 : ouverture dans le sens Saint-Paul - Saint-Denis et rétablissement des accès assurés auparavant par l’autopont.

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