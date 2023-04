Région : une dizaine de rapports votés en commission permanente

Réunie ce vendredi 31 mars sous la présidence d’Huguette Bello, la Commission Permanente de la Région Réunion a examiné et voté près d’une dizaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles. Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

- PROGRAMME FEDER 2021-2027 -

La commission permanente a examiné et validé une grande partie des critères de sélection ainsi que la version complète et détaillée des dispositifs afférents sous le format “Fiche-Action“ pour les actions retenues au titre du programme FEDER FSE+ 2021-2027 de La Réunion pour lequel la Région Réunion est Autorité de gestion.

"Cette étape de validation de ces “fiches-actions” est cruciale pour la conduite de notre action politique car elle vient répondre aux objectifs fixés pour cette mandature de soutien aux acteurs publics, économiques, culturels, afin de renforcer leurs actions en phase avec nos objectifs de mandature pour le développement d’une Réunion solidaire, écologique et durable ", a rappelé la Présidente de Région, Huguette Bello.

Le programme FEDER 2021-2027 représente une enveloppe globale de près d’1,3 milliard d’euros, découpée en plusieurs volets :

* Le soutien aux entreprises

Montant total d’environ 265 millions d’euros pour 22 fiches-actions.

Les nouveautés résident principalement dans la reprise du dispositif Oparcas (visant à soutenir le développement économique des Hauts) et à la création d’une fiche-action spécifique dédiée aux entreprises qui évoluent dans le domaine de l'Économie Sociale et Solidaire. Ce secteur sera particulièrement attentif au soutien aux projets issus de l’Est en phase avec le projet de mandature de rééquilibrage du territoire.

De même de nombreux critères visant à soutenir des entreprises culturelles, des petits commerces des hauts ont été introduits et une attention particulière est consacrée aux projets d’économie circulaire et en soutien aux investissements d’entreprises visant à réduire leur consommation énergétique. Ce sont au total plus de 500 entreprises qui vont être concernées directement et par effet de ricochet entre 5 et 10 fois plus de structures.

* Le soutien aux secteurs de la santé, l’éducation et l’énergie

Montant total d'environ 327 millions d’euros pour 10 fiches-actions

- Pour l’énergie il faut noter notamment la création d’une fiche-action sur la rénovation thermique des logements sociaux, la continuité du dispositif “écosolidaire” pour favoriser l’implantation de chauffe-eau solaire pour les publics en difficulté, ainsi qu’une fiche-action permettant une aide concrète aux territoires par un financement alloué aux communes pour permettre l’amélioration de l’éclairage public routier et la rénovation d’équipements sportifs.

- Pour l’éducation, 143 millions d’euros seront alloués aux lycées, collèges, établissements de l’enseignement supérieur et de formation avec notamment en ligne de mire l’objectif porté de création de 3 lycées d’ici à la fin de la mandature.

- Pour la cohésion sociale et solidarité, une enveloppe totale d’environ 38 millions d’euros sera débloquée, avec approximativement 25 millions d’euros alloués à la construction et la réhabilitation des établissements publics de santé (CHU).

* Le secteur développement durable

Montant total d’environ 475 millions d’euros pour 26 fiches actions. Ce soutien visera en particulier les domaines d’intervention liés aux énergies renouvelables, à la gestion des risque inondations et résilience du réseau routier, à l’eau et assainissement, à la gestion

des déchets ménagers, à la protection/valorisation de la biodiversité, à la mobilité et aux transports durables, aux infrastructures d'échanges (Port et aéroports).

Plusieurs nouveaux secteurs d’interventions ont été identifiés notamment liés aux forêts urbaines tropicales, à l’amélioration du rendement des réseaux d'eau potable, à la réhabilitation des anciennes décharges et une fiche spécifique a été créée en lien aux actions de compostage des déchets.

Par ailleurs, ce rapport présentait également la nouvelle “convention de gestion partenariale“ des fonds européens à La Réunion qui vise à prolonger les principes qui ont construit le partenariat à La Réunion depuis les premiers programmes à la fin des années 90, tout en les faisant évoluer pour tenir compte des évolutions introduites aux niveaux communautaire et national en matière de gouvernance et de gestion.

CONTINUITÉ TERRITORIALE

La commission permanente a validé la Convention de partenariat entre la Région Réunion et LADOM, pour le financement et la mise en oeuvre conjointe du dispositif de la Continuité Territoriale au titre de l’année 2023. Celle-ci définit pour la Réunion, les objectifs arrêtés d’un commun accord entre LADOM et la Région Réunion et précise les moyens techniques, humains et financiers mis en oeuvre par chacune des parties.

Par ailleurs, la commission permanente a pris connaissance des déclarations du Directeur Général de Ladom : "Demain, nous allons travailler sur la mobilité dans les deux sens c'est-à-dire permettre à des français de s'installer en Outre-mer et des ultramarins de retourner dans leur territoire pour que leurs compétences soient mises en service". Elle exprime sa stupéfaction devant de tels propos

et demande qu'une clarification soit apportée par son auteur.

Enfin, la commission permanente demande à l’État de se saisir du rapport sénatorial sur la continuité territoriale et d'en tirer toutes les conséquences.

NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL

- Dans la poursuite des accords de Matignon III signés le 16 mars 2022 entre le Premier Ministre et la Présidente de Région, la commission permanente s’est vue présenter les projets de convention et d’avenant avec l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France pour le compte de l’État.

Les nouveaux engagements financiers de l’État font suite à la solution technique proposée par la collectivité régionale pour achever la section de 2,5 km de la Nouvelle Route du Littoral, de la Grande Chaloupe à La Possession, en viaduc, pour un montant prévisionnel de 846 M€ TTC avec une participation de l’État à hauteur de 420 M€ (dont 139 M€ de FCTVA) dans le cadre du protocole de Matignon III. Dans ce contexte, une première tranche de subvention de 11,6 M€ est accordée par l’État pour la réalisation des études préalables aux travaux de la seconde phase en viaduc de la Nouvelle Route du Littoral.

- La commission permanente s’est également vu présenter la décision d’admission partielle d’un montant de 9 748 653 € HT, à la suite d’une demande de rémunération complémentaire (DRC n°1), dans le cadre de l’exécution du marché MT5.1 relatif aux travaux de réalisation de quatre digues de la Nouvelle Route du Littoral, à la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI).

Cette procédure permet le versement d’une indemnisation couvrant sans équivoque les éventuels préjudices ne relevant pas de la responsabilité du Titulaire, ainsi que les éventuels écarts d’estimations des autres coûts. Elle permettra de renforcer la position de la collectivité en cas de contentieux et de limiter l’importance des intérêts moratoires qui pourraient être dus en cas de condamnation.

- La commission permanente s’est vue présenter la décision d’admission partielle d’un montant de 61 767,34 € HT, à la suite de la demande de rémunération complémentaire F2 d’un montant de 1.575.069 € HT (DRC F2) et de celle portant sur les "études et méthodes" (DRC C) de l’ensemble du Marché Viaduc MT3 d’un montant de 11.025.797 € HT dont seul 98.300€ HT de ce montant

concerne le sujet considéré.

Cette décision est prise dans le cadre de l’exécution du marche MT3 relatif aux travaux du viaduc de la Nouvelle Route du Littoral, dont la société Vinci Construction Grands Projets est mandataire.

Cette indemnisation versée sans reconnaissance de responsabilité, permet de couvrir tout ou partie des sommes qui pourraient être considérées comme dues dans l’hypothèse où l’application des prix nouveaux provisoires notifiés et payés en cours de chantier venait à être écartée par le juge du contrat.

- Enfin, la commission permanente s’est vue présenter la décision d’admission partielle d’un montant de 10 000 000 € HT dans le cadre de l’exécution du marche MT3 relatif aux travaux de déblaiement et de remblaiement des piles du viaduc de la Nouvelle Route du Littoral, à la société Vinci Construction Grands Projets. Cette indemnisation versée sans reconnaissance de responsabilité, permet de couvrir tout ou partie des sommes qui pourraient être considérées comme dues dans l’hypothèse où l’application des prix nouveaux provisoires notifiés et payés en cours de chantier venait à être écartée par le juge du contrat.

SANTÉ

Dans un contexte de politique de santé régionalisée, solidaire et cohérente la Région Réunion a inscrit dans ses orientations pour l’année 2023 son souhait de porter de nouveaux appels à projets conjoints avec les partenaires institutionnels du territoire. C’est dans ce cadre que la commission permanente a validé trois projets d’appels à projets dans le domaine de la prévention en santé pour l’année 2023 :

• Appel à projets régional dédié à la prévention et la lutte contre les addictions aux substances psychoactives et aux écrans dans le cadre du partenariat entre l'Agence régionale de santé (ARS), la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), la Région Réunion et la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion.

• Appel à projets 2023 dans le domaine de la santé et des solidarités - Soutien pour des actions de promotion, de prévention et d’éducation pour la santé sur le territoire régional.

• Appel à projets pour la mise en oeuvre du Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le diabète (PRND 2020-2023) ainsi que la Stratégie Régionale de Sport Santé Bien Etre (SRSSBE 2021-2024) porté, dans le cadre d’un partenariat institutionnel, par l’Agence Régionale de Santé de La Réunion (ARS), la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) et la Région Réunion.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

La commission permanente a voté une subvention de 120 000 euros à la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) pour la mise en oeuvre de son programme d’actions 2022, comportant sept axes d’intervention :

• Représentation auprès des pouvoirs publics

• Animation du réseau ESS et accompagnement de ses membres

• Présence territoriale et proximité

• Gouvernance du réseau de l’ESS

• Prise en compte de l’égalité femme-homme

• Contribution à la stratégie régionale de l’ESS

• Organisation et animation de la Conférence Régionale de l’ESS (novembre 2022)