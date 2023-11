Salon de l'orientation : deux jours pour découvrir les formations post-bac à la Nordev

Le Salon de l'orientation "Forme a zot tout le long zot vie" accueille les lycéens de terminale ce vendredi 24 novembre 2023 au parc des expositions de la Nordev, à Saint-Denis. Le salon sera ouvert au grand public ce samedi. L'occasion de découvrir toutes les informations sur les formations post-bac, classes prépa, BTS disponibles (Photo sly/www.imazpress.com)

La Région, l'Université de La Réunion et le Rectorat se sont associés à L'Etudiant pour organiser pour la première fois ce salon de deux jours. Des représentants de nombreuses formations sont présents pour appporter des conseils sur les choix d’études qui s’offrent aux futurs étudiants.

"Il est essentiel que nos jeunes sachent ce qu'il y a comme formations et métiers disponibles pour qu'ils puissent faire leur choix" indique Céline Sitouze, vice-présidente de la Région délégué à l'éducation. "Il est important de disposer de toutes les informations" insiste-t-elle. Ecoutez :

Si les lycéens sont la cible principale de ce salon, les organisateurs ont tenu à l'ouvrir aussi à toute personne souhaitant reprendre des études.

"Il était important d'étendre ce salon à la formation professionnelle. Jusqu'à maintenant on faisait de l'orientation pour les collégiens, les lycéens, mais on ne s'occupait pas de ceux qui étaient sortis du système scolaire" explique Karine Nabénésa, vice-présidente de la Région, déléguée à la formation professionnelle et à l'apprentissage. "Il y a de l'orientation pour tout Réunionnais". Ecoutez :

- Préparer l'avenir -

"C'est un temps fort pour l'ensemble de nos lycéens qui ont à faire un choix. L'Université est là car elle accueille les trois quarts des néobacheliers" souligne Gilles Lajoie, professeur de géographie à l'Université de La Réunion et président du conseil académique. En effet, l'Université de La Réunion accueille aujourd'hui plus de 19 000 étudiants par an, soit les trois quarts des étudiants du supérieur de La Réunion.

58 formations sont disponibles à l'Université, rappelle Gilles Lajoie. L'Université de La Réunion est par ailleurs présente sur sept sites et campus (campus du Moufia, campus du Tampon, campus de Terre-Sainte, sites de la Technopole, de Bellepierre, de la Victoire et du Maïdo). Elle est dotée de cinq Unité de Formation et de Recherche, cinq instituts et trois écoles. Ecoutez :

"Notre travail, à l'Education nationale, c'est de réussir l'orientation de nos élèves" rappelle Pierre-François Mourier, recteur de l'Académie. C'est sous son impulsion que le salon a d'ailleurs été organisé. "Tout le monde s'est mobilisé pour la réussite de ce salon, je suis bluffé par le nombre d'élèves qui sont présents" se réjouit-il. Ecoutez :

De nombreuses conférences sont prévues au cours de ces deux jours, afin d'aborder les attendus de différentes filières et en savoir plus sur les débouchés en matière d'insertion professionnelle. Elles pourront être suivies en présentiel, mais également en distanciel. Deux conférences sont consacrées à Parcoursup, dont les inscription commenceront le 17 janvier 2024.

Attention, si vous souhaitez vous y rendre, l'inscription au salon est gratuite et obligatoire. Toute personne souhaitant visiter le salon doit être munie d'une invitation et doit la présenter à l'entrée du salon. Si vous venez en famille, n'oubliez pas d'inscrire vos accompagnants depuis la page d'accueil de votre compte afin qu'ils reçoivent leur propre invitation.

