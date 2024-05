Un livre par trimestre offert aux lycéennes et lycéens de l'île

Ce mardi 28 mai 2024, au lycée Pierre Lagourgue du Tampon, la présidente de Région Huguette Bello a présenté le nouveau dispositif Un trimestre, un livre, visant à favoriser la lecture chez les lycéen.ne.s. Dès la rentrée 2024, les élèves des établissements publics et privés, de filières professionnelles et générales, pourront choisir un livre par trimestre parmi une liste de 600 ouvrages de divers horizons et époques. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Région)

"Nous pensons qu’il y a autant de place pour l'efficacité du numérique dans les apprentissages que pour le plaisir de manipuler un roman. En plus d’aider les élèves à améliorer leur compréhension de la langue française, la lecture permet de développer leur imagination, leur créativité, ou encore leur capacité à penser de manière critique et à analyser des informations", souligne Huguette Bello.

"Il y a urgence à ce que la lecture soit replacée au cœur du parcours de l'élève. Le plaisir de la lecture doit être encouragé et la société a le devoir de mettre des livres dans les mains des adolescents", affirme la président de Région.