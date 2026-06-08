​Au FRAC Stella, les "Rendez-vous aux jardins" éveillent un sens inattendu

Cette année encore, l’événement national "Rendez-vous aux jardins" a offert une merveilleuse opportunité au public réunionnais de pousser les grilles du FRAC, niché au cœur de la magnifique Maison Dussac à Stella Saint-Leu. Petits et grands, amoureux de la nature ou promeneurs en famille, tous ont arpenté le domaine avec le même bonheur tout au long de ce week-end (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce fut l'occasion idéale de (re)découvrir la richesse de ce site patrimonial d'exception. Aux côtés du directeur, du paysagiste des lieux et de l'incontournable guide "péi" Clovis, la présence d'un véritable zarboutan, "Ti Pol", ayant travaillé sur ce site, a particulièrement honoré l'événement. Ensemble, ils ont fait vibrer les visiteurs au rythme d'échanges passionnés, d'activités pédagogiques et d'animations musicales.

​Entre les stands artisanaux aux doux parfums pays, les spectacles et le chaleureux "rond kozé" enrichi par les témoignages précieux d'anciens membres du personnel venus partager leurs souvenirs, chacun a pu trouver son bonheur au fil des déambulations dans ce sublime écrin de verdure.

​Mais le voyage ne s’arrêtait pas là. À l'intérieur, le salon de la Maison Dussac dévoilait de superbes expositions de peinture, mettant en lumière des toiles qui explorent avec poésie la vie "lontan" ainsi que des "portrés" vibrants d'histoire accrochés aux murs.

- Quatre décennies d'audace artistique à Stella -

C’est alors qu'un véritable sixième sens s'est éveillé en moi en cette année 2026. Les prémices d'un événement qui annonce déjà le parfum d'anniversaire des 40 ans du FRAC, attendu pour la fin de l'année. Qui sait ?

​En effet, si la publication du Fonds Régional d'Art Contemporain au Journal officiel date du 7 janvier 1987, c'est en réalité le 11 décembre 1986 que l'association a déposé ses statuts en préfecture. Cet acte fondateur marquera, en décembre prochain, le quarantième anniversaire de sa création.

​C’est donc au cœur de cette demeure créole de la fin du XIXe siècle, sublimée par son jardin remarquable, que le FRAC s'apprête à célébrer quatre décennies d'audace artistique à Stella. En mêlant avec brio la mémoire du passé, la beauté de la nature et la vitalité de la création contemporaine, ces "Rendez-vous aux jardins" ont ouvert de la plus belle des manières le chemin vers ce jubilé historique. Une transition parfaite pour continuer à écrire, ensemble, la grande aventure culturelle réunionnaise à Stella Matutina.

Jean-Claude Comorassamy