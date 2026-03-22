À l’issue de ce second tour, le Progrès 974 se félicite des résultats obtenus dans plusieurs communes où les candidat(e)s qu’il a sutenu(e)s ont été élu(e)s ou réélus. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les forces progressistes de gauche confirment leurs positions avec les réélections d’Emmanuel Séraphin à Saint-Paul et de Joé Bédier à Saint-André, et enregistrent plusieurs conquêtes majeures : Sainte-Marie, Le Tampon, Cilaos et La Possession. Ces victoires prouvent que la dynamique est bien de notre côté.

- La CASUD bascule désormais à gauche -

Je salue donc le beau succès d’Éric Fontaine à La Possession. La fusion des listes avec notre candidat Philippe Robert a permis de renverser la majorité sortante.

Je félicite chaleureusement ma Camarade et Collègue Céline Sitouze qui concrétise par une superbe victoire, un travail de militante de gauche de vingt ans.

Je tiens également à féliciter Alexis Chaussalet qui a renversé la dynastie Thien-Ah-Koon au Tampon.

Son élection marque un tournant historique et ouvre de nouvelles perspectives, après des années de gouvernance unilatérale de droite, au sein de la CASUD qui bascule désormais à gauche.

- Une recomposition de la carte électorale à La Réunion -

À Cilaos, la victoire de Leïla Nassibou ouvre désormais une ère nouvelle de développement de cette commune-cirque (véritable"zarlor" touristique de notre île).

À Saint-Pierre, Émeline K/Bidi réalise une percée significative dans une élection municipale et s’impose comme la seule force d’opposition, en poussant la majorité sortante pour la première fois au second tour depuis 25 ans, une semaine après que notre camarade Annielle Payet ait construit une performance aussi nette dans la Commune de Saint-Philippe.

Le Progrès 974 se réjouit de ces résultats qui marquent une recomposition de la carte électorale à La Réunion.

Patrick Lebreton