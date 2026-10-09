"Grogne lycéenne : un mouvement à écouter"

La Fédération réunionnaise du Parti Socialiste salue la mobilisation des lycéens de La Réunion. Cette mobilisation est avant tout citoyenne : elle exprime l’exigence légitime de meilleures conditions d’apprentissage pour notre jeunesse, pilier de l’avenir de notre territoire (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Les lycéens dénoncent avec force et conviction l’affaiblissement du service public de l’Éducation nationale. Il est le fruit de choix politiques opérés par les différents gouvernements depuis 2017.

Sans investissements à la hauteur des besoins, aucune amélioration durable ne sera possible pour nos enfants.

Postes vacants, absences d’enseignants non remplacées, classes surchargées, bâtiments vétustes, sanitaires dégradés, chaleurs extrêmes dans les salles de classe : les conditions d’études et d’enseignement sont trop souvent indignes de l’école de la République. La jeunesse est pleinement fondée à exiger des moyens et des investissements à la hauteur de ce qu’on attend d’elle.

À cela s’ajoutent des inquiétudes croissantes pour l’avenir. La hausse du chômage et les difficultés liées à Parcoursup fragilisent la confiance des jeunes dans leur parcours. Chaque lycéen doit pouvoir bénéficier d’une orientation choisie et non subie.

Enfin, le dérèglement climatique appelle une adaptation urgente des conditions d’étude de nos jeunes. Ils dénoncent, à raison, des bâtiments qui ne sont pas toujours rénovés ni suffisamment ventilés pour faire face à la hausse des températures. Apprendre dans de bonnes conditions ne saurait être un privilège.

Face à ce constat, nous appelons à une véritable concertation, sous l’égide des instances représentatives concernées, afin de construire un nouveau projet lycéen. Ce projet devra s’inscrire dans une démarche plus globale, capable de répondre aux urgences sociales et environnementales de La Réunion.

La jeunesse nous parle : il est temps de l’écouter.

Ericka Bareigts

Première secrétaire fédérale

La Fédération Réunionnaise du Parti Socialiste