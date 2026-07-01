Incident lors du match de football (Régional 3) entre le FC Ligne Paradis et l’ASC Saint-Étienne

Cette tribune ne vise ni à désigner des responsables ni à interférer avec les procédures en cours. Elle souhaite simplement ouvrir une réflexion collective sur la prévention des crises dans le sport amateur, afin que chacun puisse continuer à pratiquer sa passion dans un environnement sûr. (Photo d'illustration Richard Bouhet/imazpress.com)

Madame, Monsieur,

Les événements survenus à l’issue de la rencontre de Régional 3 opposant l’ASC Saint- Étienne au FC Ligne Paradis ont profondément marqué de nombreux acteurs présents ce soir-là. Au-delà des procédures actuellement en cours et des responsabilités qui appartiennent aux autorités compétentes d’établir, cet épisode soulève une question qui dépasse largement le cadre d’un simple match de football.

Comment une situation de tension peut-elle progressivement évoluer jusqu’à devenir une crise majeure sans qu’aucun mécanisme collectif ne parvienne à l’enrayer ?

Cette interrogation ne vise ni un club, ni un arbitre, ni une institution en particulier. Elle concerne un système.

Le football amateur repose sur un ensemble d’acteurs qui poursuivent tous un objectif commun : permettre la pratique du sport dans des conditions de sécurité et de sérénité.

- Les arbitres assurent le respect des Lois du Jeu.

- Les dirigeants encadrent leurs équipes.

- Les clubs organisateurs accueillent les rencontres.

- Les collectivités mettent à disposition les installations.

- Les services de sécurité protègent les personnes.

- Les forces de l’ordre interviennent lorsque la situation l’exige.

Chacun possède un rôle essentiel.

Mais lorsqu’un incident prend une ampleur exceptionnelle, une question mérite d’être posée avec lucidité : ces différents acteurs disposent-ils aujourd’hui d’une véritable culture commune de gestion de crise ?

Une crise ne naît jamais au moment où elle explose.Elle se construit progressivement.

Elle commence souvent par quelques décisions contestées, une tension qui monte, des comportements qui se durcissent, des échanges de plus en plus virulents, des signaux faibles que chacun perçoit parfois individuellement sans qu’ils soient réellement partagés.

Le véritable enjeu consiste précisément à détecter ces signaux avant qu’il ne soit trop tard.

Car une crise ne se gère pas lorsqu’elle atteint son point culminant.À cet instant, il est déjà trop tard.

On ne désamorce pas une bombe après son explosion.

On apprend à reconnaître les indices qui permettent de l’empêcher d’exploser.

C’est sans doute là que se situe la réflexion que le football réunionnais doit désormais engager.

Existe-t-il aujourd’hui une coordination suffisamment efficace entre les différents intervenants lorsqu’une rencontre bascule progressivement vers une situation à risque ?

Qui évalue le niveau de tension ? Qui prend l’initiative d’alerter les autres acteurs ? Qui décide qu’il est temps d’interrompre temporairement une rencontre ? Qui sécurise immédiatement les accès au terrain et aux vestiaires ? Qui coordonne l’action entre les différents intervenants ?

Ces questions ne constituent pas des accusations. Elles relèvent d’une démarche de prévention.

Le sport moderne, qu’il s’agisse de l’aéronautique, des grands événements sportifs ou des sports mécaniques, a considérablement progressé lorsqu’il a cessé de rechercher uniquement un responsable pour analyser les interactions entre tous les acteurs d’un même système.

Cette culture de la sécurité repose sur une idée simple : lorsqu’un accident survient, il est rarement la conséquence d’une seule erreur. Il résulte le plus souvent d’une succession de défaillances qui, mises bout à bout, ouvrent la voie au pire.

Le football amateur mérite la même réflexion.

Car derrière chaque rencontre se trouvent des bénévoles, des éducateurs, des arbitres, des familles et surtout des enfants qui observent le comportement des adultes.

Ils apprennent de ce qu’ils voient. Ils retiendront soit que le sport demeure un formidable espace de respect et de partage, soit qu’il peut devenir un lieu où la violence finit par remplacer le dialogue.

La Réunion possède une richesse précieuse : son vivre-ensemble.

Le football en est l’une des plus belles expressions lorsqu’il rassemble des personnes d’origines, de quartiers et de générations différentes autour d’une même passion.

Cette richesse mérite aujourd’hui davantage qu’une émotion passagère. Elle mérite une réflexion collective, sereine, exigeante et dépassionnée. Les enquêtes établiront les faits.

Les commissions prendront leurs décisions.

La justice accomplira son travail.

Mais lorsque tout cela sera terminé, une question continuera de se poser :

Avons-nous réellement appris quelque chose de cet épisode afin qu’il ne puisse plus se reproduire ? C’est sans doute à cette question que devront répondre, ensemble, les clubs, les arbitres, les collectivités, les institutions sportives, les services de sécurité et les pouvoirs publics.

Parce que préserver le football amateur ne consiste pas seulement à sanctionner lorsque le pire est arrivé.

Préserver le football amateur, c’est tout mettre en œuvre pour que le pire n’arrive plus. Le vivre-ensemble réunionnais vaut bien cette exigence.



