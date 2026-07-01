À retenir ce mercredi : séismes Venezuela, village de l'orientation, école Sainte-Marguerite, climat, amendes

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 1 er juillet 2026 : - Séismes au Venezuela : 1.943 morts et 50.000 personnes portées disparues selon l'ONU, la nourriture commence à manquer - La Possession : le village de l'orientation de l’insertion et de l’emploi ouvrira ses portes ce jeudi - École Sainte-Marguerite : des associations de protection des enfants alertent sur les difficultés rencontrées par les victimes et leurs familles dans plusieurs procédures judiciaires - Les océans mondiaux ont atteint un pic de chaleur en juin - Concurrence et consommation : plus de 3,2 millions d'euros d'amendes infligées en 2025 à La Réunion

1.943 morts : c'est le nouveau bilan du double séisme ayant frappé le 24 juin le Venezuela, où les survivants manquant déjà cruellement de nourriture et d'abris pourraient être bientôt confrontés à des épidémies, a alerté mardi l'ONU. 6.461 personnes ont été secourues, mais des dizaines de milliers de personnes (50.000 selon l'ONU) restent portées disparues.

Organisé en partenariat avec les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion, le village de l'orientation réunira dans un même lieu tous les interlocuteurs incontournables dans un parcours de recherche d'emploi. Objectif : accompagner les demandeurs d’emploi, les jeunes en recherche d’orientation, les personnes en reconversion professionnelle ainsi que les publics en insertion dans la construction de leur avenir professionnel. Rendez-vous le jeudi 2 juillet 2026, à partir de 9 heures, à La Kanopée au 84 rue Leconte de Lisle à La Possession.

Ce mercredi 1 er juillet 2026, dans l'affaire des 11 plaintes pour agressions sexuelles sur mineurs à l'école Sainte-Marguerite de Saint-Benoît, plusieurs collectifs qui œuvrent pour la protection des droits des enfants annoncent avoir engagé des démarches institutionnelles afin "d'alerter sur les difficultés rencontrées par des enfants victimes et leurs familles dans plusieurs procédures judiciaires à La Réunion". Ces associations affirment que : "deux très jeunes enfants concernés par cette affaire n'auraient ni été entendus en salle Mélanie, ni bénéficié d'une consultation en victimologie"

Les océans mondiaux viennent de connaître leur mois de juin le plus chaud jamais observé et pourraient battre de nouveaux records en 2026, sous l'effet combiné d'El Niño et du réchauffement climatique, a annoncé mercredi l'observatoire européen Copernicus Marine.

Le Pôle Concurrence, Consommation, Répression des fraudes et Métrologie (Pôle C) de la préfecture de La Réunion a présenté le bilan de son activité 2025 ce mercredi 1er juillet 2026. Sur le plan financier, les sanctions prononcées atteignent 1.085.365 euros d'amendes et de saisies pénales, et 2.198.460 euros d'amendes administratives, des montants en nette progression par rapport aux années précédentes