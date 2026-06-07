​L'indéfectible engagement de Mme Bernadette Chirac en faveur de la pédopsychiatrie

​En nous quittant hier, Madame Bernadette Chirac nous laisse un héritage plus vivant que jamais au sein de l'hôpital de jour de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Saint-Paul. L'opération Pièces Jaunes a contribué activement à améliorer l'accueil et la prise en charge de nos jeunes patients hospitalisés.

​Figure incontournable de cette formidable chaîne de solidarité, elle a fait preuve d'un engagement indéfectible qui a permis d'humaniser durablement les services de santé mentale pour enfants et adolescents à La Réunion.



​Pour avoir été le témoin privilégié de son action, je peux affirmer sans détour qu'elle a su briser les tabous entourant la pédopsychiatrie. Grâce aux cofinancements de l'Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion (EPSMR), les nombreux projets portés par l’équipe de l'ancien site de l'hôpital de jour de Saint-Paul ont pu se concrétiser. J'en étais modestement, à l'époque, l'un des principaux artisans. Ces financements des Pièces Jaunes ont profondément transformé et amélioré le quotidien des enfants.



​Pour notre structure, la Fondation des Hôpitaux a financé, main dans la main avec l'EPSMR, des projets très concrets. Cela a commencé par l'installation de mobilier pour rendre les lieux de soin plus chaleureux. À cela se sont ajoutés l'aménagement d'une aire de jeux extérieure, l'achat d'un véhicule de transport, d'un tour de potier, d'instruments de musique, ainsi que le financement d'équipements sportifs et d'ateliers d'art-thérapie. Autant de médiations et d'outils indispensables à la reconstruction psychologique de nos jeunes patients.

​- Améliorer la qualité de vie et des soins en hôpital de jour -

​Le point d'orgue de ce soutien reste, à mes yeux, le financement de plusieurs séjours thérapeutiques en Métropole (séjours à la neige, à Eurodisney, en Bretagne) ainsi qu'à l'île Maurice, toujours encadrés par l'équipe soignante et un pédopsychiatre — dont le Dr Ophélie Siweck lors du dernier séjour. Pour ces enfants qui n'avaient jamais quitté La Réunion, ces voyages représentaient une opportunité unique. Pour nous, soignants, cet outil formidable permettait de découvrir l'enfant dans un autre contexte, d'évaluer son degré d'autonomie et d'adaptation, et de l'observer dans un moment de rupture avec son quotidien, avec pour objectif final de mieux ajuster sa prise en charge.



​Nous le savons, en pédopsychiatrie, l'environnement thérapeutique joue un rôle crucial. La prise en charge de l'enfant repose énormément sur les ateliers de médiation artistique, relationnelle et thérapeutique, dispensés dans un cadre contenant, sécurisant, structurant et valorisant. En soutenant activement nos initiatives, la Fondation des Hôpitaux et l'opération Pièces Jaunes ont parfaitement saisi cette dimension.



​Si l'action de la fondation ne remplace évidemment pas le personnel soignant, elle a apporté un complément indispensable aux projets de soins et au bien-être des patients. Les améliorations majeures apportées à l'époque, nous les devons à cet élan de générosité des Pièces Jaunes. C'est le plus beau témoignage de l'engagement de Madame Bernadette Chirac au chevet de notre jeunesse en souffrance hospitalisée. Son décès est une perte immense, mais son œuvre à Saint-Paul reste gravée à jamais dans le quotidien des enfants, des familles et des équipes.



​Jean-Claude Comorassamy



Ancien éducateur et ancien président de l'Association Loisirs Marmailles