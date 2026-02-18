"La campagne continue. La victoire est proche."

Cet après-midi, notre équipe a redéposé la liste "Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir" à la sous-préfecture pour les élections municipales et communautaires du Tampon. Ce dépôt intervient dans un contexte d’attaques politiques continues, de rumeurs savamment entretenues et de tentatives manifestes de déstabilisation de notre démarche. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Quand le débat d’idées manque, certains préfèrent le terrain des insinuations. Nous, nous restons sur celui des propositions.

Notre réponse est claire : le travail, le sérieux et le respect des règles démocratiques. Rien ne nous détournera de notre objectif : proposer un projet sérieux, construit et au service du Tampon.

- Un projet construit avec la population -

Conformément à la décision de justice rendue, nous avons constitué une liste avec une seule modification. Solide et déterminée, notre liste demeure fidèle à l’engagement collectif qui nous anime depuis le début.

Notre équipe reste composée de citoyennes et de citoyens issus de tous les quartiers, rassemblés autour d’un projet construit avec la population lors d’une grande consultation citoyenne menée depuis mai 2024.

Seul programme publié à ce jour au Tampon, il est à retrouver dans son intégralité sur letampon2026.fr.

- "Nous irons jusqu’au bout de cette élection" -

Nous tenons également à saluer l’engagement de notre camarade Laurita Alendroit, figure reconnue de la vie culturelle et associative tamponnaise. Son investissement, sa générosité et son attachement profond au territoire ont contribué à la dynamique collective de notre campagne et continueront d’enrichir le projet que nous portons pour Le Tampon.

Nous le redisons avec force : nous irons jusqu’au bout de cette élection, sans alliance ni arrangement avec quiconque, pour permettre enfin aux Tamponnaises et aux Tamponnais de choisir une autre voie.

Plus que jamais, notre équipe est prête : prête à débattre, prête à convaincre, prête à gouverner autrement, avec et pour la population. Une alternance crédible est désormais possible au Tampon.

La campagne continue. La victoire est proche.

Nou tyinbo

Nou larg pa !

Alexis Chaussalet

Et la liste « Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir »