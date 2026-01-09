"La Réunion Fanm Kapab" : constitution d’un groupe d’élues au Conseil départemental de La Réunion

Nous, Isabelle Erudel (Canton 2 - Le Port) et Inelda Leveneur (Canton 13 - Saint-Joseph), Conseillères départementales de La Réunion, vous annonçons la création, au 1er janvier 2026, du groupe d’élues "La Réunion Fanm Kapab". Cette création exprime notre volonté de porter une parole politique différente, engagée, au plus près des enjeux sociaux, économiques et environnementaux de La Réunion.

Deux femmes aux parcours distincts, unies par la même conviction : l’action politique départementale doit être de proximité, juste et courageuse.

Notre démarche relève d’un choix de cohérence, de liberté et de clarté politiques.

Il ne s’agit pas de défann’ sëlman bann Madam’ bien sûr.

Ensemble, nous voulons œuvrer pour mieux défendre nos valeurs et nos engagements au service des Réunionnaises et des Réunionnais que nous représentons.

La Réunion Fanm Kapab, c’est un groupe qui s’engage POUR TOUTES ET TOUS, notamment par :

- la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, pour la justice sociale en faveur des familles, des femmes, des personnes vulnérables,

- la reconnaissance et la valorisation de la place et du rôle essentiels des femmes dans la société réunionnaise,

- une action publique ancrée dans les réalités de nos territoires.

Nous voulons une politique qui écoute, une politique qui protège, une politique qui ose dire quand ça ne va pas, mais surtout une politique qui agit !!

Ce groupe est constructif, mais ne sera jamais silencieux ; loyal, mais jamais effacé ; engagé, toujours !!

À travers La Réunion Fanm Kapab, nous voulons aussi envoyer un message fort aux jeunes filles, aux mères, aux femmes de ce pays :

Zot plas’ lé issi, dann bann landroi i déssid, Zot lé KAPAB !

Zot voi i kont, néna la valër,

Nout langajman lé nécessaire.

Nous réaffirmons notre volonté de travailler de manière constructive au sein du Conseil départemental de La Réunion, dans le respect de chacune et de chacun, avec la conviction forte que notre île mérite une politique à la hauteur de ses femmes et de ses hommes.

En ce début d’année, nous adressons, à chaque Réunionnaise et à chaque Réunionnais, nos meilleurs vœux pour 2026. Que la tolérance, la solidarité, le respect et l’amour nous assurent la Paix et défendent nos Libertés, à la Réunion comme dans le reste du Monde.

"Nou lé pa plïs, Nou lé pa moin, Respekt anou !!" La Réunion, Nou lé Kapab !! Mersi Azot !