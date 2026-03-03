À La Réunion, on est passé de 260 à 64 enfants touchés par an. Candidats, engagez-vous

Il y a 25 ans, La Réunion était l’un des territoires les plus touchés par l’alcoolisation pendant la grossesse. Aujourd’hui, elle est devenue la région la plus protectrice de France. Ce n’est pas un hasard. C’est le résultat d’un engagement collectif, patient et structuré — et SAF France appelle aujourd’hui les candidats aux élections municipales à en être les prochains acteurs (Photo : rb/www.imazpress.com)

SAF France publie une lettre ouverte aux candidats et les appelle à s'engager pour la prévention du Syndrome d'Alcoolisation Fœtale

À l'approche des élections municipales à La Réunion, SAF France — association nationale de prévention des Troubles Causés par l'Alcoolisation Fœtale — publie ce jour une lettre ouverte aux candidats et leur demande de signer une charte d'engagement concrète.

- La Réunion, modèle national de prévention -

Le Syndrome d'Alcoolisation Fœtale est la 1ère cause évitable de handicap en France. Chaque année, 13.800 enfants naissent touchés par les TCAF — soit 2% des naissances — pour un coût national de 18 milliards d'euros. Les conséquences sont lourdes : plus de 400 maladies associées, 20% des enfants placés et 17% des prisonniers sont atteints de ces troubles.

Grâce au Plan Préventif déployé depuis 25 ans, La Réunion s'est imposée comme la région française la plus avancée en matière de prévention. L'étude Opinion Way 2023 en témoigne : alors que 27% des femmes consomment de l'alcool pendant leur grossesse en moyenne nationale — et jusqu'à 38% en Île-de-France — ce taux tombe à 7% seulement à La Réunion. En dix ans, on est passé de 260 à 64 enfants touchés par an, soit près de 200 enfants épargnés chaque année, pour une économie de 255 millions d'euros par an pour le territoire.

- Une victoire législative et un modèle à généraliser -

Le 5 décembre 2025, l'Assemblée nationale a voté à la majorité la Proposition de Résolution n°646, proposée par SAF France et présentée par le Député Perceval Gaillard, reconnaissant la lutte contre l'alcoolisation fœtale comme une urgence préventive et une priorité nationale en santé mentale.

Ce modèle réunionnais est désormais déployable dans toute la France : pour 6 € par élève, SAF France peut mobiliser une intervenante qualifiée pour sensibiliser tous les CM2 d'une commune grâce au conte pédagogique Flore et ses fleurs, remis à chaque enfant pour être lu en famille.

Dans sa lettre ouverte publiée ce jour, Denis Lamblin, Président de SAF France, interpelle directement les candidats aux élections municipales : "La Réunion a transformé la fatalité en espoir. Transformons maintenant cet espoir en engagement politique durable. Mesdames, Messieurs les candidats, engagez-vous aux côtés de SAF France pour que la victoire de La Réunion devienne irréversible", déclare Denis Lamblin, Président de SAF France.

- Trois engagements demandés aux candidats -

SAF France demande à chaque candidat de signer sa charte d'engagement, comportant trois mesures concrètes :

• Inscrire la prévention des TCAF dans leur programme municipal

• Généraliser l'action dans toutes les écoles de CM2

• Consacrer 6 € par élève à cette prévention — pour protéger une génération, consolider une victoire nationale et faire de leur mandat un mandat protecteur

Signez la charte d'engagement et envoyez-la à : [email protected]

SAF France publiera la liste de tous les candidats engagés.