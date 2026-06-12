Élections CSE : la CGTR, 1ère Organisation Syndicale à la CCI Réunion

Grâce à la formidable mobilisation des salarié.es de la CCI Réunion et à leurs votes en faveur de nos listes, la CGTR sort renforcée du scrutin par voie électronique du 4 au 10 juin 2026 pour l'élection du Comité Social et Économique (CSE). 38,70% : La CGTR confirme et amplifie sa place de 1ère Organisation Syndicale à la CCI Réunion. (Photo Photo richard bouhet/imazpress.com)

Résultat clair et incontestable :

• 38,70% en 2026 → 89 voix sur 230 suffrages exprimés

• Progression significative : +23 voix et +8 points par rapport à 2022 (66 voix → 30,70%)

• Participation élevée : 85,77 % → une légitimité forte du scrutin

La forte participation au scrutin renforce la légitimité démocratique de cette élection.

Une position nettement renforcée : 1ère Organisation Syndicale à la CCI Réunion

• En 2022 (66 voix → 30,70%) : la CGTR était déjà la 1ère OS et pouvait signer seule les accords

• En 2026 (89 voix → 38,70%) : la CGTR renforce sa 1ère place et conserve pleinement sa capacité à signer seule les accords

- Écart significatif avec les autres organisations syndicales, +6,5 points avec la 2è organisation syndicale +9,6 points avec la 3è organisation syndicale

Résultats CGTR par collège :

• 1er collège : 20 voix / 39 → 51,28 %

• 2ème collège : 34 voix / 74 → 45,95 %

• 3ème collège : 35 voix / 117 → 29,22 %

Représentation de la CGTR au CSE

La CGTR obtient 4 sièges titulaires et 4 sièges suppléants sur un total de 11 sièges titulaires et 11 suppléants, consolidant ainsi sa capacité d’intervention et de proposition au sein de l’instance.

Ce vote exprime clairement :

• la confiance des salarié·es de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion envers la CGTR

• la reconnaissance du travail accompli par les élu.es CGTR au CSE

• la volonté d’une représentation combative, indépendante et efficace

Merci de votre confiance

Ce résultat est le vôtre. Forte de ce résultat, la CGTR poursuivra son engagement pour défendre les droits des salarié·es, porter leurs revendications et agir avec détermination et rigueur.

Suffrages exprimés par collège

• 1er collège: 43 votants / 39 exprimés → 90,69%

• 2ème collège : 75 votants / 74 exprimés → 98,66%

• 3ème collège : 123 votants / 117 exprimés → 79,1%

TOTAL : 241 votants / 230 exprimés → 95,44%