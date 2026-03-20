L'opposition ne participera pas au premier conseil municipal

Le dimanche 22 mars, se réunira le premier conseil municipal pour installer la nouvelle équipe municipale après les élections du 15 mars (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette séance, c’est surtout pour élire le maire, les adjoints, et désigner qui va siéger à la Caisse des écoles ou au CCAS. Une étape protocolaire, en quelque sorte, pour que la nouvelle équipe municipale puisse démarrer.

Caroline Lafontaine et moi-même - fraîchement élus conseillers municipaux –, avons pris la décision de ne pas participer à ce premier conseil.

C’est un choix que nous assumons complètement.

Nous serons bien présents et engagés dès le début de la mandature dans les conseils municipaux pour assumer le rôle que nous a confié le vote du 15 mars.

À nos yeux, cette première réunion relève surtout d’une formalité institutionnelle pour laisser la majorité s’installer.

Nous respectons ce moment-là.

De notre côté, ce que nous voulons, c’est être une opposition constructive, responsable et respectueuse. Une opposition qui propose, qui alerte, mais qui agit toujours dans l’intérêt général, en respectant les personnes et nos valeurs.

Chacun aura son rôle à jouer : la majorité pour conduire les affaires de la commune, nous pour être une opposition exigeante mais constructive.

C’est comme ça, humblement, que nous entendons servir notre commune.

Caroline Lafontaine

Fabrice Hoarau