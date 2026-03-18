"Nous avons un plan solide pour sauver Soficoop"

Face aux attaques et aux contre-vérités diffusées par la direction d’URCOOPA, TERRACOOP souhaite rétablir la vérité (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Le plan TERRACOOP sauve SOFICOOP, protège 100% des emplois, paye les dettes et redonne du pouvoir aux éleveurs

- La direction d’URCOOPA veut exclure TERRACOOP de l’Union et lui refuser de distribuer des aliments pour protéger son monopole sur l’alimentation animale

- Ce monopole maintient artificiellement des prix élevés au détriment des éleveurs

- Levons-nous pour dire non au monopole ! L’agriculture réunionnaise mérite la transparence, la concurrence et un modèle économique durable.

LES FAITS

LE PLAN TERRACOOP : SAUVER LA FILIÈRE ET METTRE FIN AU MONOPOLE

Le projet TERRACOOP repose sur une idée simple : sauver SOFICOOP et redonner de l’oxygène aux éleveurs.

Notre plan prévoit :

- 42,2 millions d’euros injectés immédiatement

- 175 millions d’euros d’investissements sur 10 ans

- Le maintien de TOUS les emplois

- La fin des conflits : un accord exclusif avec Ducheman qui éteint définitivement les litiges judiciaires et supprime un risque mortel de 247 millions d’euros qui plane sur SOFICOOP

- L’ouverture à la concurrence sur l’alimentation animale

Avec deux fournisseurs indépendants, les éleveurs pourront enfin choisir et bénéficier de prix alignés sur les marchés internationaux.

C’est précisément ce que refusent aujourd’hui URCOOPA et ses dirigeants.

Depuis 2022, alors que les prix des matières premières baissent, les tarifs de l’alimentation animale augmentent sous la direction d’URCOOPA.

L’AGRESSION VIENT D’URCOOPA, PAS DE TERRACOOP

Le 5 mars, la direction d’URCOOPA a convoqué une assemblée générale avec un objectif clair : exclure TERRACOOP de l’Union et lui interdire de distribuer des aliments à ses membres.

Autrement dit : mettre TERRACOOP en faillite, alors même qu’elle est membre fondateur d’URCOOPA.

Cette décision menace aujourd’hui 300 emplois et une coopérative qui représente près de 80 % des exploitants agricoles de La Réunion.

URCOOPA affirme défendre la filière agricole réunionnaise ?

Les faits démontrent exactement l’inverse.

- C’est URCOOPA qui a conduit SOFICOOP au redressement judiciaire.

- C’est URCOOPA qui tente aujourd’hui d’éliminer TERRACOOP pour conserver son monopole.

- C’est URCOOPA qui fait passer ses intérêts avant ceux des éleveurs.

Pourquoi cette attaque ?

Parce que le plan TERRACOOP pour SOFICOOP mettrait fin au monopole d’URCOOPA sur l’alimentation animale.

Et tous les éleveurs le savent : ce monopole permet aujourd’hui de maintenir des prix d’aliments artificiellement élevés, qui pèsent directement sur les exploitations.

LA RÉALITÉ : SOFICOOP VICTIME DE LA GESTION D’URCOOPA

SOFICOOP est gérée par Henri LEBON/CPPR depuis 2022. Ils sont seuls responsables de la gestion. Pourquoi les mauvais gestionnaires d’aujourd’hui feraient-ils mieux demain ?

- SOFICOOP a servi de banque interne pour financer URCOOPA, créant un déséquilibre de 17 millions d’euros.

- 15 millions d’euros ont été investis sans retour ces dernières années.

- Des décisions économiques hasardeuses ont été prises, comme la reprise des magasins JARDICANE, fermés un an plus tard avec des licenciements.

- Un litige avec Ducheman qui créé un risque de 247 M€

- URCOOPA ne paye pas ses cotisations à l’interprofession ARIV

- 66 m€ de dettes bancaires

Aujourd’hui, la seule réponse proposée par URCOOPA est un nouvel emprunt de 15 millions d’euros.

Encore de la dette pour réparer les erreurs du passé !

Ce sont les éleveurs qui paieront encore la facture, à travers des prix d’aliments maintenus artificiellement élevés.

LA MÉTHODE TERRACOOP : CRÉER DE LA VALEUR

Entre 2014 et 2020, TERRACOOP a participé à la gestion d’URCOOPA et de SOFICOOP.

La comparaison des résultats d’URCOOPA parle d’elle-même :

Ces chiffres montrent une réalité simple : quand la gestion est saine, la filière crée de la valeur pour les exploitants.

LA MÉTHODE URCOOPA : ÉLIMINER LES OPPOSANTS

URCOOPA tente aujourd’hui de faire disparaître TERRACOOP pour une seule raison : Nous avons osé proposer un plan alternatif. Un plan porté par une coopérative qui représente 80% des exploitants agricoles de La Réunion et qui ouvre la concurrence au profit des éleveurs. La direction d’URCOOPA veut faire taire ceux qui veulent réformer un système qui ne fonctionne plus.

LES ÉLEVEURS MÉRITENT MIEUX QU’UN MONOPOLE, ILS MERITENT DE REUSSIR !

Nous le disons clairement aux coopérateurs, aux éleveurs et aux salariés :

Il est temps d’apporter un renouveau là où les méthodes d’hier ont échoué, afin de bâtir un modèle enfin adapté aux réalités de notre beau territoire.

Choisir le projet TERRACOOP, c'est choisir la transparence, la liberté de choix et l’amélioration de la rentabilité dans vos élevages.

L’agriculture réunionnaise mérite mieux qu’un système fondé sur la peur, la brutalité, l’intimidation et le monopole.

Elle mérite :

- la transparence

- la liberté de choix

- un modèle économique durable pour les éleveurs

TERRACOOP restera engagé pour défendre cet avenir.

Le sauvetage de SOFICOOP est un enjeu majeur pour la Réunion avec 1 500 éleveurs et +10 000 emplois indirects qui en dépendent.