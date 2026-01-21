Pour la poursuite du processus de retour du peuple chagossien sur ses terres ancestrales

Ce mardi 20 janvier 2026, la majorité gouvernementale britannique a fait échec à l’ensemble des manœuvres visant à faire capoter le Traité déjà signé par les Premiers ministres de Maurice et de Grande-Bretagne. Cette étape décisive ouvre la voie à sa ratification par les deux Parlements. Plus rien ne s’oppose désormais à la poursuite du processus de retour du peuple chagossien sur ses terres ancestrales (Photo www.imazpress.com)

C’est avec un immense soulagement et une profonde émotion que nous saluons cette avancée historique, fruit de décennies de lutte, de résistance et de solidarité.

Dans ce contexte, Olivier Bancoult sera présent à La Réunion à l’occasion du lancement de son livre autobiographique, publié en version française. Nous invitons la population et les forces vives à lui réserver un accueil triomphant le 29 janvier 2026 à 19h00, à Gillot.

Georges Gauvin

Président du Comité de Solidarité Chagos – La Réunion

Julie Pontalba



Présidente du Mouvement Réunionnais pour la Paix



