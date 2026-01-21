Le nord, l'est et le sud-est de La Réunion en vigilance fortes pluies et orages cette nuit

Alors que la matinée de ce mercredi 21 janvier 2026 débute sous des conditions ensoleillées, les averses se généralisent du nord à l'est en début de soirée. "Ces précipitations s'avèrent localement soutenues sur le nord et le nord-est de l'île et sont accompagnées de quelques coups de tonnerre la nuit prochaine", prévient Météo France. Les zones nord, est et sud-est seront en vigilance à compter de 22 heures (Photo : rb/www.imazpress.com)

Jeudi, la journée s'annonce maussade et relativement pluvieuse. "En effet, dans un flux de nord-est bien installé, des précipitations parfois modérées sont attendues sur une large moitié nord de l'île et dans une moindre mesure sur le sud par débordement".

