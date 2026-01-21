À retenir ce soir : batay kok autorisées, activité sismique au volcan, tenue correcte à Saint-Paul, rappel de lait infantile et sept mules interpellées

Bonsoir La Réunion - À la une de ce mercredi 21 janvier 2026 : - Maladie de Newcastle : levée des zones réglementées, les batay kok de nouveau autorisées dans toute La Réunion - Piton de la Fournaise : l'activité sismique toujours enregistrée, mais l’hypothèse d’une reprise imminente s’éloigne - "Tenue correcte" aux abords des plages de Saint-Paul : Emmanuel Séraphin demande qui se cache derrière ce collectif - Lactalis rappelle six lots de lait infantile en France, 18 pays concernés en tout - Trafic de stupéfiants : sept mules déjà interpellées depuis le début de l'année

Ce mercredi 21 janvier 2026, le préfet de La Réunion annonce la levée de l'arrêté préfectoral mis en place suite à une détection du virus de Newcastle dans une basse-cour dans la commune du Tampon. Le batay kok sont donc de nouveau autorisées sur tout le territoire de La Réunion. L’arrêté instaurait l’interdiction de rassemblement de volailles dans les foires, les marchés et ron de batay kok sur l’ensemble du territoire, le temps des investigations épidémiologiques. Cette décision avait provoquant la colère des de personnes disant défendre "les traditions réunionnaises".

Suite à l’arrêt de l’éruption le mardi 20 janvier 2026 aux alentours de 5 heures, une activité sismique est toujours enregistrée sous le sommet du volcan, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, "mais celle-ci est en diminution sur les 16 dernières heures, passant de 10 séismes volcano-tectoniques superficiels par heure à une moyenne de 3". Cette activité sismique indique que le système d’alimentation superficiel du volcan reste sous pression mais l’hypothèse d’une reprise activité imminente s’éloigne.

Le 15 janvier 2026, un collectif de citoyens a adressé au maire de la ville de Saint-Paul, une demande visant à instaurer un arrêté municipal encadrant le port d’une tenue correcte aux abords des plages. Le collectif précise à ce jour "n'avoir reçu aucune réponse écrite". Dans ce contexte, le collectif citoyen a adressé une relance officielle. Lors de ses vœux à la presse, Emmanuel Séraphin a répondu qu'aucune plainte concernant un trouble à l'ordre public n'a été déposée. Il se demande même qui se cache derrière ce collectif.

Lactalis procède ce mercredi au rappel de six lots de lait infantile de la marque Picot en France, en raison de la "présence potentielle" de "céréulide", substance d'origine bactérienne pouvant provoquer diarrhées et vomissements. Au total, 18 pays sont concernés par ce rappel.

Le samedi 10 janvier 2026, trois mules en provenance de Paris ont été interpellées à l'aéroport Roland-Garros. Depuis ces interpellations, quatre autres transporteurs de drogues ont été arrêtées par les douanes de La Réunion. Au total 11 kilos de cathinone, près de 4 kilos de cocaïne et 5 kilos de résine de cannabis ont été saisis. La dernière mule en date a été interpellée ce mercredi 21 janvier à à l'aéroport. Depuis le début de l'année, sept mules ont donc été appréhendées. 52 mules avaient été interpellées en 2025.