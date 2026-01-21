Ils se filment en train d'enfreindre la loi à moto, 2 hommes interpellés par la police

L'un circulait à plus de 100 km/h à proximité de piétons et d'un collège, à 80 km/h près d'une aire de jeu, ou encore dans un parc à Saint-Denis. Le second, au Port, avait adopté une conduite dangereuse la nuit de la Saint-Sylvestre et plusieurs jours auparavant, mettant en avant ses infractions dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux. La police n'a donc pas eu de mal à les identifier, tous deux devront répondre de leurs actes devant la justice.

Dans le cas du motard du Port, les éléments relevés sur ses vidéos permettaient son identification, et son placement en garde à vue. Les motos utilisées étaient retrouvées lors des perquisitions et saisies.

Il sera convoqué prochainement devant la justice pour répondre de ses agissements.

Le motard de Saint-Denis, lui, identifié et convoqué au commissariat, sera poursuivi devant le Tribunal de Police.

Il encourt une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros pour chaque infraction et une suspension du permis de conduire.

En 2025, un tué sur trois sur les routes réunionnaises, est un motard à La Réunion, certains accidents résultant directement du comportement dangereux adopté par la victime."

Dans une publication facebook la police prévient : " D'autres investigations sont en cours sur des faits similaires."