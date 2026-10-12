"Primaire socialiste et démocratique : l’heure au rassemblement et au travail collectif pour la gauche"

La Fédération de Réunionnaise du Parti socialiste salue la victoire de Raphaël Glucksmann à l’issue de la primaire et le félicite pour ce résultat.

Nous saluons également la mobilisation des militants et sympathisants tout au long de cette primaire. Leur engagement témoigne de la vitalité démocratique de notre parti et constitue une force pour poursuivre le travail de rassemblement de la gauche.

La primaire de la gauche sociale et démocratique s’est achevée ce soir avec la victoire de Raphaël Glucksmann, candidat soutenu par la majorité des courants du Parti Socialiste.

Ce soir, nous pouvons conclure, au vu de la participation qui va bien au-delà du nombre de militants du Parti Socialiste, de Place Publique et de la Gauche Républicaine et Socialiste, que la primaire a fonctionné.

Plusieurs millions de personnes ont assisté aux débats télévisés.

Le résultat est clair : nous avons notre candidat pour les présidentielles.

La Fédération réaffirme sa volonté de travailler avec l’ensemble des forces de gauche, dans le respect de leurs sensibilités, avec les syndicats, avec les citoyens afin de bâtir le projet commun, ancré dans les réalités de nos territoires.

Nous devons désormais profiter de cette dynamique créée pour continuer à convaincre les Françaises et les Français, les Réunionnaises et les Réunionnais, de l’importance de faire gagner notre projet commun, notamment à La Réunion.

Un projet pour la hausse du pouvoir d’achat.

Un projet pour la défense de notre système social, au moment où notre régime de retraites est attaqué.

Un projet pour la protection de notre environnement, pour atténuer les effets des changements climatiques qui perturbent notre quotidien.

Un projet pour assurer l’avenir de notre jeunesse, en investissant dans l’éducation.

Un projet construit pour tous et par tous.

Nous allons continuer à nous organiser pour faire campagne et défendre les valeurs du socialisme qui sont au coeur des priorités des Français.

Nous devons construire cette alternative de gauche crédible, ambitieuse et porteuse d’espoir pour les Françaises et les Français, pour les Réunionnaises et les Réunionnais.

Ericka Bareigts

Première secrétaire fédérale

La Fédération Réunionnaise du Parti Socialiste