À retenir ce soir : saisie de stupéfiants, distribution de l'eau perturbée, CISE et "actes de malveillance", incendie à La Bretagne et Miss Universe Réunion

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 11 octobre 2026 : - Saint-Paul : six personnes interpellées après une importante saisie de stupéfiants - La préfecture réquisitionne du personnel à Sudéau et à la CISE pour rétablir la distribution d'eau - Grève : la CISE évoque des "actes de malveillance" qui aggravent les perturbations dans la distribution d'eau - Saint-Denis : un incendie ravage un appartement de La Bretagne - [Photos - Vidéos] Abigaëlle Tailamée est notre première Miss Universe Réunion

(Actualisé) Le 6 octobre 2026, une opération judiciaire a été menée par les enquêteurs de la compagnie de gendarmerie de Saint-Paul à la suite de soupçons de trafic de cannabis organisé depuis plusieurs années, reposant sur un vaste réseau de culture et de revente. Au total, six personnes ont été interpellées. 7.820 euros en espèce ont été saisis. L'opération a été menée avec l’appui de l’escadron de gendarmerie mobile de Clermont-Ferrand et du groupe d’investigations cynophile

(Actualisé) Les salariés de la CISE Réunion sont en grève depuis le mercredi 7 octobre 2026. La distribution de l'eau est fortement perturbée dans plusieurs communes du Sud et de l'Est de l'île assurées par la CISE. Ce dimanche 11 octobre 2026, cette dernière a émis un communiqué de presse où elle mentionne des "actes de malveillance" sur des équipements qui viendraient "aggraver" la situation. Face à cette situation, la préfecture a décidé, comme elle le détaille dans un communiqué de presse, de "réquisitionner le personnel strictement nécessaire" pour rétablir une distribution correcte.

Les salariés de la CISE Réunion sont en grève depuis le mercredi 7 octobre 2026. Une mobilisation sociale qui entraîne des perturbations dans les communes où la distribution d'eau est assurée par la CISE. Ce dimanche 11 octobre, cette dernière a émis un communiqué de presse où elle mentionne des "actes de malveillance" sur des équipements qui viendraient "aggraver" la situation.

Les salariés de la CISE Réunion sont en grève depuis le mercredi 7 octobre 2026. Une mobilisation sociale qui entraîne des perturbations dans les communes où la distribution d'eau est assurée par la CISE. Ce dimanche 11 octobre, cette dernière a émis un communiqué de presse où elle mentionne des "actes de malveillance" sur des équipements qui viendraient "aggraver" la situation.

La première Miss Universe Réunion, Abigaëlle Tailamée, a été élue ce samedi 10 octobre 2026 à l’Espace Culturel Guy Agénor, à La Plaine-des-Palmistes. À travers les différents tableaux, la jeune femme a su se démarquer. Leïlou Previl, Manon Lauret, Lalita Veerapermal et Laurine Apalama terminent respectivement première, deuxième, troisième et quatrième dauphines. Abigaëlle Tailamée représentera La Réunion à Miss Univers 2026, le concours le plus prestigieux du monde, en novembre 2026 à Porto Rico.