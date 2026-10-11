[Photos] Semaine Bleue : Saint-Paul clôture une semaine riche en rencontres avec le Bal des gramounes

La Ville de Saint-Paul clôture en beauté la Semaine Bleue 2026 ce dimanche 11 octobre, avec le traditionnel Bal des gramounes au boulodrome du front de mer. Après une messe et une démonstration de danse en ligne, les séniors se retrouvent pour un après-midi festif qui se poursuit jusqu’à 17 heures. Plus de 1 600 séniors étaient réunis pour clôturer cette belle semaine. (Photos : ville de Saint-Paul)

Placée sous le thème "Relions tous les âges dans des territoires engagés", cette édition a mis à l’honneur les séniors à travers des moments de convivialité, de culture, de patrimoine, et de transmission. À Saint-Paul Centre, Tan Rouge, à l’Éperon, à Carrosse ou encore à Fleurimont, les animations ont favorisé les rencontres et les échanges entre les générations.

- Une semaine au plus près des seniors, dans les hauts comme dans les bas -

La Ville a déployé des actions dans les différents bassins de vie, auprès des clubs et associations, mais aussi dans les Résidences de Personnes Âgées, les EHPAD et les EHPA. Les élus sont également allés à la rencontre des 22 centenaires de Saint-Paul, la commune qui en compte le plus à La Réunion. Ces rencontres sont l’occasion de recueillir leurs souvenirs, leurs histoires et leurs regards sur l’évolution de la commune.

Autre temps fort : l’accueil de 23 gramounes de Mafate, venus de Marla, Roche Plate, l’Îlet des Lataniers et l’Îlet des Orangers. Plusieurs journées d’activités partagées avec les séniors du littoral ont permis de renforcer les liens entre les habitants des hauts et des bas. Une initiative qui rappelle que Mafate fait pleinement partie de Saint-Paul et que la lutte contre l’isolement concerne tous les habitants, quel que soit leur lieu de vie.

- Un engagement qui se poursuit toute l’année -

À Saint-Paul, l’attention portée aux seniors ne se limite pas à la Semaine Bleue. Tout au long de l’année, le service Séniors et ses partenaires développent des actions de proximité dans les différents bassins de vie : activités culturelles et sportives, cours d’anglais, cinéma, découverte du patrimoine, ateliers numériques et moments de convivialité.

Ces initiatives visent à favoriser l’autonomie, à maintenir le lien social et à lutter contre l’isolement. Elles permettent également d’aller à la rencontre des seniors, de mieux prendre en compte leurs besoins et de les associer à la vie de la commune.

Au-delà de cette semaine festive, la Ville réaffirme sa volonté d’accompagner ses aînés tout au long de l’année, de reconnaître leur contribution à l’histoire de Saint-Paul et de construire avec eux la ville de demain.

