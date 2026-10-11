À la une de ce lundi : assassinat de Shana, Run Comédie Tour, Gluksmann candidat de la gauche, Missions Locales, téléphones au volant et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 12 octobre 2026 : - Assassinat de Shana : condamné à 30 ans de réclusion criminelle, un jeune majeur rejugé en appel - Culture : le Run Comédie Tour, théâtre de graves dissensions entre les humoristes péi et les organisateurs - Présidentielle : Glucksmann désigné dès le premier tour comme le candidat de la gauche sociale-démocrate - Missions Locales 2026 : plusieurs événements à La Réunion pour "devenir acteur de la société" - Contrôles routiers : 150 infractions relevées et 17 permis retirés ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di – un début de semaine mitigé (Photo www.imazpress.com)

Ce lundi 12 octobre 2026, devant la Cour d'assises des mineurs, s'ouvre le procès en appel d'un jeune homme poursuivi dans le cadre de l'assassinat de la jeune Shana. Le 11 novembre 2025, le jeune homme - désormais majeur -, avait été reconnu coupable d’avoir assassiné Shana après lui avoir tendu un piège. Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Il s'agit là de la peine maximale encourue devant la Cour d’assises des mineurs. Le 20 novembre 2025, un appel avait été formulé par la défense.

Le festival Run Comédie Tour s'est terminé le dimanche 11 octobre 2026 au gymnase Daniel Narcisse à La Possession. Toutefois, ce événement a laissé un goût amer auprès de plusieurs humoriste péi dont les spectacles ont été annulés. Ces derniers estiment que l'organisation du festival a manqué de professionnalisme et de rigueur.

Le leader de Place publique, Raphaël Glucksmann, a été largement désigné dimanche candidat de la gauche sociale-démocrate à la présidentielle, dès le premier tour de la primaire, ont annoncé les organisateurs.

"Devenir acteur de la société". Jusqu'au 16 octobre 2026, les Missions Locales de l’Océan Indien organisent plusieurs événements autour de la citoyenneté et de l’engagement des jeunes. Cette nouvelle édition met à l’honneur les actions menées avec les jeunes dans le champ de la citoyenneté

La gendarmerie de La Réunion a publié son bilan pour les contrôles routiers de ce week-end du 10 et 11 octobre 2026. Onze opérations ont été menées sur tout le week-end et 150 infractions ont été constatées. 23 usages de téléphone au volant ont été relevés par les forces de l'ordre, alors que l'utilisation de ce dernier est totalement interdit et vous prive de permis. Concernant les infractions, les militaires ont relevé 23 conduites sous l'emprise de l'alcool et 8 sous stupéfiants. 17 permis ont été retirés.

La semaine démarre ce lundi 12 octobre 2026, dans la continuité d'un week-end mitigé. Le matin se traduit par de l'humidité dans l'est et du soleil dans l'ouest. L'après-midi, les nuages laissent échapper quelques faibles averses.