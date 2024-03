Violences à Bras-Fusil : nous devons préserver le vivre-ensemble réunionnais

Des heurts se sont de nouveau produits la nuit dernière à Bras-Fusil. Des affrontements entre bandes rivales ont perturbé la tranquillité des habitants de ce quartier, dont certains ont vu leur véhicule dégradé. Je condamne, bien évidemment, avec la plus grande sévérité ces agissements de voyous et ces comportements irresponsables qui se sont déroulés à Saint-Benoît ! (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Je remercie les forces de l'ordre pour leur mobilisation et j’appelle la justice à sanctionner sévèrement les personnes impliquées. J’apporte également mon soutien aux pompiers, victimes d’agressions au cours d’une intervention.

J’entends la colère et le désarroi des habitants de Bras-Fusil. Mais au-delà de Bras-Fusil, c’est une colère profonde que nous entendons dans toute La Réunion. Je répète que, seuls, les maires n’arriveront pas à répondre à un problème d’intégration qui touche désormais l’ensemble des villes de La Réunion. C’est pourquoi, j’appelle le président de l’Association des Maires de La Réunion à organiser une réunion d’urgence et dans les meilleurs délais avec l’ensemble des maires du département.

La population bénédictine est à bout et cela ne peut plus durer ! Depuis 2021, j’ai lancé plusieurs messages en ce sens. J’ai abordé ces violences et ces problèmes d’intégration de la communauté mahoraise sans hypocrisie et sans tabou. J’ai alerté les services de l’État et les bailleurs sociaux à la fois sur la problématique des mineurs isolés et à la fois sur l’évolution des règles en matière d’attribution des logements sociaux.

Chacun doit prendre ses responsabilités. On ne peut plus se permettre de minimiser de tels actes. Il s’agit, ici, de la sécurité des populations et de leur bien-être . Je demande à ce que la nouvelle brigade de gendarmerie soit déployée sans délai à Bras-Fusil, comme annoncé par le Président de la République en octobre dernier.

Le vivre-ensemble réunionnais est aujourd’hui menacé. Je lance, donc, un appel solennel au Premier Ministre, Gabriel Attal, et à son gouvernement afin d’accompagner les élus locaux pour apporter des solutions immédiates et durables. La population bénédictine et réunionnaise est en droit de vivre au quotidien dans le respect et la tranquillité. L’ordre républicain doit régner dans tous nos quartiers !

Patrice Selly Maire de Saint-Benoît