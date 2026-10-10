100 jours de nouvelle gouvernance : une mission assumée pour éclairer l’avenir de l’aéroport de Pierrefonds

Ce samedi 10 octobre 2026 marque les 100 premiers jours de la nouvelle gouvernance du Syndicat Mixte de Pierrefonds. En tant que Président, je souhaite rendre compte à la population de la situation de notre aéroport, du travail engagé et des orientations que nous poursuivons. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le 2 juillet dernier, les élus du syndicat m’ont confié une mission : examiner les conditions dans lesquelles cet outil structurant du Sud peut être remis sur des bases saines et durables, et leur proposer une direction pour son avenir. J’ai accepté cette responsabilité en mesurant les difficultés et l’importance de cet équipement pour notre territoire.

Un engagement personnel et un travail collectif

Depuis ma prise de fonction, je me suis pleinement investi dans ce dossier. Rencontres avec les services de l’État, échanges avec les collectivités membres : CIVIS, CASUD, Région et Département, réunions avec les équipes, visites des installations et discussions avec les opérateurs économiques : ce travail doit nous permettre de décider en connaissance de cause.

Cette mission est exercée à titre bénévole par l’ensemble des élus de la gouvernance du syndicat, sans perception d’indemnités au titre de ces fonctions.

Chaque choix engage l’avenir de l’aéroport, mais aussi les moyens des collectivités qui le financent. Nous devons donc avancer avec rigueur, en nous appuyant sur une appréciation précise de la situation et sur des perspectives crédibles.

Une situation difficile, un plan de relance déposé

Le Syndicat Mixte de Pierrefonds connaît une situation financière et technique préoccupante. La procédure de redressement judiciaire, engagée avant notre arrivée, impose un travail exigeant sur les comptes, l’organisation et les conditions de fonctionnement de la structure.

Le plan de relance a été déposé. À l’issue de la dernière audience, le dossier a été reporté au 16 novembre 2026, date à laquelle un avis est attendu. Ce dépôt constitue une étape importante, mais l’issue de la procédure reste à déterminer.

Les contraintes budgétaires nous imposent également une vigilance constante sur les dépenses et les engagements du syndicat. Je souhaite que ces difficultés soient présentées clairement à la population, car la transparence est indispensable pour construire la suite.

Notre priorité : remettre l’outil aux normes et à niveau

La sécurité, la conformité des installations et le maintien de la couverture d’assurance sont au cœur de nos priorités. Certaines infrastructures et certains équipements nécessitent des interventions urgentes pour répondre aux normes en vigueur et aux exigences de sécurité.

Cette mise en conformité est indispensable au maintien de la couverture d’assurance de la plateforme et de ses activités. À défaut, la continuité de l’exploitation serait compromise, avec des conséquences juridiques et financières que nous devons impérativement prévenir.

Les besoins, le coût et les modalités de financement de ces interventions doivent être précisés avec les partenaires concernés, en donnant la priorité aux travaux les plus urgents.

L'audit annoncé fin octobre de la Direction générale de l’aviation civile doit contribuer à objectiver la situation de la plateforme et à hiérarchiser les actions nécessaires.

Cette remise aux normes et à niveau conditionne toute perspective de développement. Nous devons pouvoir nous appuyer sur un outil fiable, répondant aux exigences de sécurité, d’exploitation et d’assurance, et sur une trajectoire financière soutenable.

Une plateforme active, utile à l’économie et aux missions de secours

Je tiens également à rappeler que l’absence actuelle de liaisons commerciales régulières ne signifie pas que l’aéroport est à l’arrêt. Pierrefonds accueille près de 30 000 mouvements par an, entre décollages et atterrissages. La plateforme compte 27 usagers dont les activités mobilisent des ULM, des avions légers et des hélicoptères, notamment pour le transport public et le travail aérien.

Cette activité contribue à l’économie du Sud et à son attractivité touristique, à travers notamment les survols en hélicoptère qui permettent de découvrir les paysages de La Réunion. Elle génère également des recettes pour l’aéroport, indépendamment du trafic commercial régulier de passagers.

Pierrefonds constitue aussi un point d’appui pour les missions de l’État et de l’armée, pour les évacuations sanitaires (EVASAN), ainsi que pour les interventions de la sécurité civile, notamment avec les avions DASH. La plateforme apporte également un soutien logistique aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Ces fonctions sanitaires, de secours et de soutien logistique, ainsi que son rôle de plateforme aéroportuaire de secours, doivent être pleinement prises en compte dans notre réflexion sur son avenir.

La mission qui nous a été confiée porte donc sur l’avenir d’un équipement qui remplit déjà plusieurs fonctions. Nous devons prendre en compte cette activité existante, son utilité pour le territoire et ses perspectives de développement pour déterminer une orientation durable.

Des perspectives d’activité à construire

En parallèle, nous poursuivons les échanges avec des opérateurs économiques et des acteurs du transport aérien intéressés par Pierrefonds. Ces démarches permettent d’évaluer les possibilités de reprise et de développement de l’activité, ainsi que leur intérêt pour le Sud.

Je porte ces échanges avec détermination. Leur concrétisation dépend toutefois de la capacité opérationnelle de l’aéroport, des exigences réglementaires et de la viabilité économique des projets. Notre responsabilité est de réunir ces conditions avant de prendre des engagements définitifs.

En 2027, tirer les conclusions et proposer une direction

La mission qui m’a été confiée doit déboucher sur des choix. En 2027, nous devrons être en mesure de tirer les conclusions du travail engagé et de proposer aux élus du syndicat une orientation claire pour l’avenir de Pierrefonds.

Si les conditions d’une relance durable peuvent être réunies, je m’engagerai pleinement pour la concrétiser avec nos partenaires. Si elles ne peuvent pas l’être dans des conditions raisonnables, nous devrons en tirer les conséquences et examiner les orientations possibles pour cet équipement.

Après 100 jours, mon engagement demeure entier : travailler avec les élus, les équipes et les partenaires, rendre compte à la population et préparer des décisions responsables pour l’avenir de cet outil structurant du Sud.

Serge HOAREAU

Président du Syndicat Mixte de Pierrefonds