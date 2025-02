50 euros par an… dans la réalité, est-ce une vraie aide pour les familles ?

Le Département annonce la mise en place d’une "carte monétique" pour les familles les plus modestes. Cette carte bancaire spéciale sera créditée de 50 euros par an, soit un peu plus de 4 euros par mois, et pourra être utilisée pour des achats de consommation courante. Présentée comme une mesure de solidarité, mais quelle sera son impact réel ? (Photo : www.imazpress.com)

La carte ciblera 100.000 bénéficiaires, essentiellement des allocataires du RSA ou proches du seuil de pauvreté. Pourtant, selon les chiffres de l’INSEE, en 2021, 319 300 personnes vivent sous le seuil de pauvreté à La Réunion. Cette aide, bien qu’utile pour certains, laissera donc de côté une grande partie des Réunionnais en situation précaire.

Comment vont être choisies les 100. 000familles ?

La subvention de 5 millions d’euros environ par an , du Département, qui permettait à tous les Réunionnais d’acheter une bouteille de gaz à 15 euros, a été supprimée.

Désormais, seule la Région a maintenu son aide, et le prix est passé à 18 euros.

Le gaz est un produit de première nécessité, utilisé chaque jour pour cuisiner ou chauffer l’eau. En maintenant cette subvention, l’ensemble des foyers réunionnais aurait pu bénéficier d’un véritable coup de pouce sur leur pouvoir d’achat.

Avec 50 euros par an, soit 4 euros par mois, l’impact de cette carte semble limité. Ce montant ne permettrait même pas de couvrir l’écart de prix de plusieurs bouteilles de gaz dans l’année. De plus, en élargissant cette aide à des achats diversifiés, on risque de diluer son effet sur les besoins essentiels, notamment l’énergie domestique.

Peut-être qu’une réflexion collective aurait permis de maintenir le prix de la bouteille de gaz à un tarif réduit, bénéficiant directement à tous les Réunionnais, et non à une partie d’entre eux.

D’autant plus que le budget alloué pour cette carte s’élève également à 5 millions d’euros.

Et parfois, les solutions les plus simples sont les plus efficaces.

Cette carte reste une belle initiative de solidarité, mais elle gagnerait à être complétée par des mesures plus concrètes et durables, adaptées aux besoins réels du quotidien. Le pouvoir d’achat est une priorité, et chaque action doit contribuer à l’améliorer de manière juste et équitable.

Une réflexion plus approfondie semble nécessaire pour imaginer des solutions vraiment adaptées aux réalités des familles réunionnaises

Si nous voulons réellement aborder la question du pouvoir d’achat des Réunionnais, peut-être que la solution réside dans une réforme plus profonde des pratiques économiques.

Ne serait-il pas temps d’imposer aux grands groupes de baisser leurs marges, afin de permettre aux Réunionnais d’accéder plus facilement aux produits du quotidien ?

Les taxes augmentent, les marges des entreprises continuent de croître, et les prix suivent cette tendance.

Pourtant, les salaires restent stagnants, et la réalité pour de nombreux foyers reste inchangée.

Une réelle action sur ces points pourrait avoir un impact plus significatif et durable que bien des mesures ponctuelles.

Petit rappel : sur ces dix dernières années, le SMIC brut a augmenté d’environ 25 %, tandis que le coût de la vie à La Réunion a connu une hausse encore plus marquée – certains indicateurs chiffrent cette augmentation autour de 40 % voire plus, selon l’INSEE se nourrir coûte plus de 37% plus cher que dans l’hexagone.

Ce décalage souligne à quel point les ajustements salariaux restent insuffisants pour compenser la flambée des prix.

Mais bon après tout , chaque petit geste compte… mais les bonnes décisions sont celles qui apportent un réel changement dans la vie des familles !

Isabelle Latchimy