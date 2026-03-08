8 mars : Europe Ecologie les Vert soutient deux candidates aux municipales

À l’occasion de la journée internationale des Droits de la Femme, Europe Ecologie les Verts a officiellement annoncé son soutien à Cindy Barbe Robert, tête de liste aux élections municipales de Salazie et à Amandine Ramaye, tête de liste aux élections municipales de la Plaine des Palmistes.
Geneviève Payet, Secrétaire Régionale EELV, a ouvert la conférence sur une présentation à plusieurs voix, car les questions de sexisme et de violences sont graves et toujours d'actualité : « dans le monde, trop nombreuses sont les
femmes et les filles qui souffrent d’inégalités, d’injustices, de cruautés. D'évidence, nos sociétés véhiculent encore et plus que jamais une image dégradée de la femme à travers les médias, la publicité, la pornographie, les réseaux sociaux et maintenant l’IA qui prolonge cette liste sordide … » La SR des Verts a rappelé que « nous avons une dette envers des millions de femmes qui se battent aujourd'hui pour obtenir la reconnaissance de leurs droits fondamentaux, que la lutte est loin de s'arrêter dans les Outre-Mer et sur notre territoire réunionnais, dans les Hauts et dans les Cirques tout particulièrement ». Elle a insisté sur le fait que dans notre démocratie : « nous devons exiger l’égalité professionnelle, l’autonomie économique des femmes, et dénoncer pour mieux les combattre toutes les formes de discriminations. » Elle a précisé que « le 8 Mars est une journée d’action et de mobilisation, que c’est l’occasion de réaffirmer l’engagement de l’Etat, de faire progresser l’égalité et les droits des femmes, pour toutes, partout et tout le temps ».
Elle a complété son propos en rappelant qu’aujourd’hui à la Réunion ce ne sont pas moins de 31 femmes qui se sont lancées à la tête des municipales 2026 ; un chiffre record, encourageant, car « malgré la loi pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, le combat politique et l’engagement citoyen se poursuivent pour le respect, le statut, la place, la santé et le travail des femmes ».
Avec elle, Les Ecologistes tiennent également à dire haut et fort que les femmes sont les principales victimes du changement climatique « parce qu'elles constituent la majorité des pauvres dans le monde et qu'elles dépendent
fortement des ressources naturelles locales pour leur subsistance, parce qu’en milieu rural surtout elles travaillent plus dur pour garantir leurs revenus et l'accès à des ressources pour leur famille, parce que les changements climatiques exacerbent les conflits, les inégalités et les vulnérabilités, parce qu’elles disposent souvent de moyens plus limités à l'information et à la communication, parce qu’elles sont pénalisées par une mobilité plus restreinte, parce qu’elles n’ont pas toujours les possibilités de participer aux décisions. »
Cindy Barbe Robert, candidate tête de liste aux municipales à Salazie, a pointé du doigt le positionnement particulier des femmes dans les Hauts de La Réunion, surtout sur son territoire à Salazie où bon nombre d’inégalités sociales perdurent encore. Elle a mis l’accent sur le patrimoine exceptionnel, la nature généreuse riche et la biodiversité du Cirque tout en valorisant leur ressource principale et vitale qu’est l’Eau, très souvent convoitée mais difficilement exploitée de façon équitable. Elle a précisé que, de par sa topographie, Salazie fait face à des défis atypiques ce qui laisse la place à une grande inégalité sociale pour laquelle Cindy Barbe Robert affirme vouloir agir concrètement, car : « l’égalité des chances n’est pas seulement un principe, c’est une responsabilité collective. Dans nos territoires ruraux, les défis sont
souvent plus importants : accès à l’emploi, aux services, à la formation ou encore aux responsabilités publiques peut être plus difficile. La place des femmes en politique et dans l’économie doit continuer à progresser ». Cindy Barbe Robert a évoqué le statut des "conjointes collaboratrices"qui ont été malmenées ces dernières années et qui doivent impérativement être revalorisées, car il faut permettre à ces femmes travailleuses d’être considérées à leur juste valeur.
Pour finir, Cindy Barbe Robert a rappelé que dans le programme mis en place pour Salazie, « son équipe et elle-même s’engagent à intervenir dans les écoles pour mieux accompagner les enfants, les parents et le personnel éducatif sur la notion de construire une société plus juste où chacun et chacune puissent trouver sa place et contribuer au développement de son territoire ».
Amandine Ramaye, candidate tête de liste aux municipales à la Plaine des Palmistes a rendu hommage à toutes les femmes, visibles ou invisibles qui ont œuvré et œuvrent encore aujourd’hui. Dans ses propos, « derrière l’idée que nous nous faisons de la femme, il y a une réalité bien plus profonde, car les droits des femmes ne sont jamais définitivement acquis. »
Amandine Ramaye a fait un petit historique sur les lois importantes qui ont permis de faire progresser la place des femmes dans la vie politique :
• Loi sur la parité du 6 juin 2000
• Loi de 2007 favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux
• Réforme des élections départementales de 2013 instaurant le binôme femme-homme lors des conseils départementaux.
Amandine Ramaye a fort justement rapplé qu'elle a été la première candidate à se présenter lors de l'élection municipale à la Plaine des Palmistes en 2014 en se disant que : « face au batay coq, pourquoi pas une femme maire à la Plaine
des Palmistes ? »
Pour conclure, Amandine Ramaye a rappelé aux femmes « qu'elles doivent oser, qu’elles ne doivent plus avoir peur ! Même si, nous le savons, l’égalité réelle entre les femmes et les hommes reste un combat de tous les jours et à tous les
niveaux ».
Peggy Loup Garbal, membre du parti Les Écologistes et présidente de l’association Ame d’autiste, a exprimé la force de son engagement sur cette journée internationale des Droits des Femmes. Elle a souhaité mettre en lumière tout particulièrement la place des femmes en situation de handicap. Son combat se situe autour de l’inclusion dans tous les secteurs de la vie quotidienne et, tout spécialement en cette période des municipales, dans les villes. Elle a livré un témoignage personnel, étant elle-même concernée par la problématique d'un handicap invisible et étant également une ancienne journaliste. Ellea déploré que, de nos jours, seulement 1% de femmes en situation de handicap accèdent à des postes de cadres en France contre 10% des hommes.
Peggy Loup Garbal a relaté son parcours personnel et professionnel, complètement atypique, elle a mis en évidence tous les obstacles auxquels elle s'est heurtée, en famille comme dans la société, pour prendre sa place. Elle a terminé son propos par ces mots qui ont résonné très fort : « quand on ne parle pas de vous, on finit par devenir invisible ! »