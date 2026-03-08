À l’occasion de la journée internationale des Droits de la Femme, Europe Ecologie les Verts ​a officiellement annonc​é son soutien à Cindy Barbe Robert, tête de liste aux élections municipales ​de Salazie et​ à Amandine Ramaye, tête de liste aux élections municipales de la Plaine des Palmistes.

Geneviève Payet, Secrétaire ​Régionale EELV, ​a ouv​ert la conférence sur une présentation à plusieurs voix, ​car l​es questions de sexisme et de violences sont ​graves et toujours d'actualité​ : « dans le monde, trop nombreuses sont les

femmes et les filles qui souffrent d’inégalités, d’injustices, de cruautés. ​D'évidence, nos sociétés véhiculent encore et plus que jamais une image dégradée de la femme à travers les médias, la publicité, la pornographie, l​es réseaux sociaux et maintenant l’IA ​qui prolonge cette liste sordide …​ » ​La SR des Verts ​a rappel​é que ​« nous avons une dette envers des millions de femmes qui se battent ​aujourd'hui pour obtenir la reconnaissance de leurs droits fondamentaux, que la lutte est ​loin de s'arrêter dans les Outre-Mer​ et sur notre territoire​ ​réunionnais, dans les ​Hauts ​et dans les Cirques tout particulièrement​ ». Elle​ a insisté sur le fait que dans notre démocratie : « nous devons exiger l’égalité professionnelle, l’autonomie économique des femmes, et dénoncer pour mieux les combattre toutes les formes de discriminations.​ »​ Elle a précisé que « ​le 8 Mars est une journée d’action et de mobilisation, ​que c’est l’occasion de réaffirmer l’engagement de l’Etat, de faire progresser l’égalité et les droits des femmes, pour toutes, partout et tout le temps ».

Elle ​a ​complété son propos en rappelant qu’aujourd’hui à la Réunion ce ne sont pas moins de 31 femmes qui se sont lancées à la tête des municipales 2026​ ; un chiffre record, encourageant, car ​« malgré la loi pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, le combat politique et l’engagement citoyen se poursuivent pour le respect, le statut, la place​, la santé et le travail des femmes​ ».

​Avec elle, Les Ecologistes tiennent également à dire haut et fort que les femmes sont les principales victimes du changement climatique ​« parce qu'elles constituent la majorité des pauvres dans le monde​ et qu​'elles dépendent

fortement des ressources naturelles locales pour leur subsistance​, parce qu’en milieu rural surtout elles travaillent plus dur pour garantir ​leurs revenus et ​l'accès à des ressources pour leur famille, parce que les changements climatiques exacerbent les conflits, les inégalités et les vulnérabilités, parce qu’elles disposent souvent d​e ​moyen​s plus limit​é​s à l'information et à la communication, parce qu’elles sont pénalisées par une mobilité plus restreinte, parce qu’elles n’ont pas toujours les possibilités de participer aux décisions. »

Cindy Barbe Robert, candidate tête de liste aux municipales à Salazie, ​a point​é du doigt le positionnement particulier des femmes dans les ​Hauts de ​La ​Réunion, surtout sur son territoire à Salazie où bon nombre d’inégalités sociales perdurent encore. Elle​ a mis l’accent sur le patrimoine exceptionnel, la nature généreuse riche et la biodiversité du Cirque tout en valorisant leur ressource principale et vitale qu’est l’Eau, très souvent convoit​ée mais difficilement exploitée de façon équitable. ​Elle a précisé que, de par sa topographie​, Salazie fait face à des défis atypiques ce qui laisse​ la place à une grande inégalité sociale pour laquelle​ Cindy Barbe Robert affirme vouloir agir concrètement​, car : « ​l’égalité des chances n’est pas seulement un principe, c’est une responsabilité collective. Dans nos territoires ruraux, les défis sont

souvent plus importants : accès à l’emploi, aux services, à la formation ou encore aux responsabilités publiques peut être plus difficile. La place des femmes en politique et dans l’économie doit continuer à progresser ». Cindy Barbe Robert ​a évoqué le statut des ​"conjointes collaboratrices​"qui ​ont été malmené​es ces dernières années et qui doivent impérativement être revalorisé​es, car il faut permettre à ces femmes travailleuses d’être considérées à leur juste valeur.

Pour finir, ​ Cindy Barbe Robert a rappel​é que dans le programme mis en place pour Salazie, ​« son équipe et elle-même s’engagent à intervenir dans les écoles pour mieux accompagner les enfants, les parents et le personnel éducatif sur la notion de ​construire une société plus juste où chacun et chacune puissent trouver sa place et contribuer au développement de son territoire​ ».

Amandine Ramaye, candidate tête de liste aux municipales à la Plaine des Palmistes​ a rendu hommage à toutes les femmes, visibles ou invisibles qui ont œuvré​ et œuvrent encore aujourd’hui. Dans ses propos, « derrière l’idée que nous nous faisons de la femme​, il y a une réalité bien plus profonde​, car les droits des femmes ne sont jamais définitivement acquis​. »

Amandine Ramaye​ a fait un petit historique sur les lois importantes qui ont permis de faire progresser la place des femmes dans la vie politique :

• Loi sur la parité du 6 juin 2000

• ​Loi de 2007 favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux

• Réforme des élections départementales de 2013 instaurant le binôme femme-homme lors des conseils départementaux.

​Amandine Ramaye​ a fort justement ra​pplé ​qu'elle a été la première candidate à se présenter lors d​e l'élection municipale à la Plaine des Palmistes en 2014​ en se disant que : « face au batay coq, pourquoi pas une femme maire à la Plaine

des Palmistes ? »

Pour conclure, Amandine Ramaye ​a rappelé ​aux femmes ​« qu'elles doivent ​oser, qu’elles ne doivent plus avoir peur ! Même si, nous le savons​, l’égalité réelle entre les femmes et les hommes reste un combat de tous les jours et à tous les

niveaux ».

Peggy Loup Garbal, ​membre du parti Les Écologistes​ et présidente de l’association Ame d’autiste, ​a exprimé​ la force de son engagement sur cette journée internationale des Droits des Femmes. Elle​ a souhait​é mettre en lumière tout particulièrement la place des femmes en situation de handicap. Son combat se situe autour de l’inclusion dans tous les secteurs ​de la vie quotidienne et​, tout spécialement en cette période des municipales, dans les villes. Elle ​a ​livré un témoignage personnel, étant elle-même concernée par la problématique d'un handicap invisible et ​étant également une ancienne journaliste. Elle​a ​déploré qu​e​, de nos jours, seulement 1% ​ de femmes ​en situation de handicap accèdent à des postes de cadres en France contre 10% des hommes.

Peggy Loup Garbal​ a ​relaté son parcours​ personnel et professionnel​, complètement atypique, ​elle a mis en évidence tous les obstacles auxquels elle s'est heurtée, en famille comme dans la société​, pour prendre sa place. Elle​ a ​terminé son propos par ces mots qui ont résonné très fort : « quand on ne parle pas de vous, on finit par devenir invisible ! »