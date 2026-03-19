80 ans de la départementalisation : l’heure de la rupture et d’un nouveau chemin d'émancipation pour La Réunion

Ce 19 mars marque le 80ème anniversaire de la loi de départementalisation de 1946. Si cette date rappelle une étape historique dans la quête d'égalité de nos aînés, elle doit surtout, aujourd'hui, nous forcer à regarder la réalité en face. 80 ans plus tard, le constat est sans appel : bien que de nombreux progrès ont été réalisés, le modèle de développement actuel a atteint ses limites.

En tant que citoyen engagé, je tiens aujourd'hui à affirmer la nécessité absolue d'une rupture avec ce modèle économique, social et politique, directement issu de la colonisation, qui maintient notre île dans une logique de dépendance et de vulnérabilité. Il ne suffit plus d’aménager les marges du système ; il nous faut écrire et fabriquer un nouveau chemin pour notre île. Il ne suffit plus aujourd’hui parler de rattrapage. Il est temps de parler de dépassement !

Protéger notre terre et nos habitants

Ce nouveau chemin de développement doit avoir pour boussole la protection inconditionnelle des Réunionnaises et des Réunionnais, ainsi que de notre patrimoine naturel. Nous devons sanctuariser nos terres agricoles pour marcher vers la souveraineté alimentaire et protéger notre eau, une ressource vitale aujourd(hui menacée. Notre environnement n'est pas une variable d'ajustement, c'est le socle de notre survie.

La justice sociale comme fondement

L’urgence est de faire reculer la misère qui fracture notre société. Ce nouveau modèle doit être l'outil d'une lutte implacable contre les injustices. Dans cette quête d'équité, le système de la surrémunération et de l’octroi de mer doivent être courageusement interrogés afin de repenser la répartition plus juste des richesses sur notre territoire. Ce nouveau modèle doit garantir également un droit fondamental et non négociable : offrir un toit digne, une activité valorisante à chaque habitant de notre île et des déplacements qui libèrent chaque citoyen.

Robustesse et co-développement régional

Dans un monde secoué par les instabilités géopolitiques, climatiques et économiques, notre île doit renforcer sa robustesse. Ce bouclier ne se construira pas dans l'isolement.

Nous devons impérativement tisser de nouvelles solidarités et fabriquer un co-développement sincère et ambitieux avec les îles de notre zone océanique, et tout particulièrement avec Mayotte et les Comores. C'est à cette échelle que se garantiront l'harmonie, les équilibres migratoires et la paix dans notre région.

Le choix de l'émancipation

En définitive, ce nouveau chemin de développement est un projet de libération. Il doit fabriquer de l'émancipation, non seulement pour chaque individu en lui redonnant le pouvoir d'agir sur sa propre vie, mais aussi pour toute la société réunionnaise qui doit enfin prendre en main son destin.

Ce 19 mars ne doit pas être un simple jour de commémoration tournée vers le passé. Il doit marquer l’an 1 d’un renouveau citoyen, politique et économique pour La Réunion. C’est ce projet que je porte avec La Voix Citoyenne - La Réunion, pour Saint-Denis, et pour notre île.

Giovanni Payet

Président de La Voix Citoyenne - La Réunion

Candidat aux élections municipales en 2026 à Saint-Denis