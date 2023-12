Affaire Depardieu : "Être un monstre sacré du cinéma n’exempte pas du respect dû aux femmes et aux fillettes"

En réponse à la tribune publiée, lundi 25 décembre au soir, par 50 personnalités en soutien à Gérard Depardieu, suite aux réactions aux propos de l’acteur diffusés dans l’émission « Complément d’enquête », l’UFR tient à réagir. Ces personnalités déclarent que « lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque. »

À cela l’UFR répond : lorsque des journalistes diffusent des images de Gérard Depardieu, tenant des propos misogynes à caractère sexuel en s’adressant à des femmes et une fillette, non, ce n’est pas à l’Art qu’on s’en prend, mais à un homme sexiste, grossier et insultant contre lequel des plaintes ont été déposées pour viol et agression sexuelle et que la justice a mis en examen depuis 2020 !

Bien, au contraire, c’est sauver l’art et l’honneur des artistes que de dénoncer les propos et comportements sexistes qui rabaissent et violentent les femmes !

Être un monstre sacré du cinéma n’exempte pas du respect dû aux femmes et aux fillettes.

Certes, Gérard Depardieu comme c’est écrit dans la tribune signée par les 50 personnalités « participe au rayonnement artistique de notre pays » « contribue à l'histoire de l'art, de la plus haute des manières »,« fait partie de cette histoire, et continue de l'enrichir » et « pour cela, la France lui doit tant ».

Mais la France ne lui doit pas de se taire et d’accepter ses insultes à l’égard des Le soutien que lui apporte le Président de la République déshonore la France.