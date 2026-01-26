André Béton rejoint la liste "Nout’ voix, Nout’ l’avenir", menée par Alexis Chaussalet au Tampon

La liste Nout’ voix, Nout’ l’avenir, conduite par Alexis Chaussalet, se réjouit de la présence d’André Béton, le caritologue, au sein de son équipe pour les élections municipales de mars 2026 au Tampon.

Artiste engagé et défenseur reconnu de la gastronomie réunionnaise, André Béton œuvre depuis de nombreuses années à la valorisation de notre culture, de nos savoir-faire et de notre identité. À travers son travail, ses prises de parole et ses créations, il porte une vision profondément humaniste, fondée sur le respect, le partage et la transmission. Habitant de Bourg-Murat, il représente les talents culinaires, artistiques et traditionnels de la Plaine des Cafres, où il est un acteur d’un tourisme authentique.

Là-haut, il fait partie des personnes qui valorisent nos produits du terroir, dont Le Tampon regorge, et qui sont les éclaireurs d’une nouvelle voie pour son avenir.

Sa présence sur la liste s’inscrit pleinement dans la démarche de Nout’ voix, Nout’ l’avenir : rassembler des femmes et des hommes aux parcours variés, engagés pour le Tampon et attachés à une action publique qui reconnaît la richesse humaine, culturelle et créative de notre commune.

"Rejoindre cette liste, c’est défendre une idée simple mais essentielle : notre identité, notre culture et notre manière de vivre ensemble sont des forces. La cuisine traditionnelle, l’art et la création sont des langages universels qui rassemblent et qui donnent du sens à l’action collective", déclare André Béton.

Pour Alexis Chaussalet, cette arrivée illustre l’ambition portée par la liste : "Avec André Béton, c’est une voix libre, créative et profondément attachée aux valeurs humanistes qui rejoint notre équipe. Son regard d’artiste et son engagement pour la culture réunionnaise enrichissent notre projet pour un Tampon vivant, fier de son identité et ouvert sur l’avenir."

À travers cette candidature, « Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir » affirme sa volonté de construire une commune qui valorise la culture, soutient la création et reconnaît pleinement celles et ceux qui font vivre, au quotidien, l’âme du Tampon.

Alexis Chaussalet

Et la liste "Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir"