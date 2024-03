Monsieur Rougé peut-il présenter sur son action en faveur des territoires ultramarins ?

Le PLR considère que le RN est l’ennemi des travailleurs et des populations défavorisées. En refusant d’augmenter le SMIC, en refusant de taxer les super-profits, en s’opposant à la lutte contre la fraude fiscale, en stigmatisant les étrangers, ce parti fondé par d’anciens collaborationnistes, d’anciens membres de la Waffen SS et d’anciens membres de l’OAS (Organisation Armée Secrète) fait la démonstration permanente de son refus de travailler au service de l’intérêt général. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Le PLR le réaffirme haut et fort, les idées nauséabondes d'extrême-droite ne sont pas les bienvenues sur notre territoire.

Par ailleurs, en dénigrant l’action de l’eurodéputé Younous Omarjee, monsieur Rougé a fait la démonstration de sa parfaite incompétence et non-maîtrise des sujets européens. Prétendre que sous l’action de Younous Omarjee, les régions ultrapériphériques ne bénéficient pas suffisamment de fonds européen est une erreur grotesque. Rappelons que le programme FEDER/FSE+ de La Réunion représente le programme le plus important de France avec une dotation de 1,409 Milliards d’Euros de fonds européens.

Le PLR réaffirme son total soutien à l’action de l’eurodéputé Younous Omarjee qui s’emploie à ce que les fonds européens soient mobilisés en faveur des territoires les plus éloignés et les plus défavorisés.

La qualité du travail et la capacité d’ouverture de Younous Omarjee ne sont plus à démontrer. Rappelons qu’en 2018 Younous Omarjee a reçu le “prix du meilleur député européen” venant ainsi récompenser son action en faveur de la politique régionale et son engagement au service des régions ultrapériphériques et insulaires.

Le PLR continuera à se mobiliser pleinement, aux côtés des véritables forces progressistes, pour porter la voix des ultramarins lors des prochaines élections européennes. Nous réaffirmons notre plein soutien à la liste conduite par Manon Aubry qui est la première liste de l’histoire des élections européennes, à placer un réunionnais en deuxième position.

Pour La Réunion