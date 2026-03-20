Appel à voter Cyrille Melchior le 22 mars 2026

Le 22 mars 2026 ne sera pas un vote comme les autres. Ce sera un choix décisif pour l’avenir de notre territoire. Face aux incertitudes, aux blocages et aux promesses sans lendemain qui freinent notre développement, Force Citoyenne refuse le statu quo. Il est temps de faire un choix clair, un choix courageux, un choix utile. C’est pourquoi nous appelons sans ambiguïté à voter pour Cyrille Melchior (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Parce qu’aujourd’hui, notre territoire n’a plus le luxe de l’hésitation. Il a besoin d’un cap, d’une autorité, d’une capacité d’action immédiate. Cyrille Melchior a démontré qu’il savait décider, agir et obtenir des résultats concrets.

Pendant que certains parlent, lui agit.

Pendant que d’autres divisent, lui rassemble.

Pendant que certains promettent, lui construit.

Force Citoyenne dénonce une politique d’immobilisme qui pénalise les familles, les entrepreneurs et les jeunes. Nous refusons de laisser s’installer le doute et le renoncement.

Le 22 mars, chaque voix comptera. S’abstenir, c’est laisser les autres décider. Se tromper, c’est reculer. S’engager, c’est avancer.

Nous appelons à une mobilisation massive pour envoyer un message clair : notre territoire mérite mieux, notre population mérite des résultats.

Le 22 mars 2026, faisons le choix de la détermination, du courage et de l’efficacité.

Votons Cyrille Melchior.

Hassam Moussa

President

Force Citoyenne