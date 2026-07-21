Approbation par la CNCCFP de notre compte de campagne municipale : une étape franchie dans la transparence et la responsabilité

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rendu un avis favorable sur notre compte de campagne pour les élections municipales de mars 2026. Cette décision confirme la régularité de notre campagne et la parfaite conformité de son financement aux exigences légales et déontologiques. (Photo DR)

Nous avons mené une campagne digne, respectueuse de nos adversaires, riche en échanges et fidèle à nos valeurs. Avec des moyens modestes, mais portés par une conviction profonde, nous avons défendu un projet sérieux, pragmatique et ancré dans les réalités de notre territoire. Cette validation est aussi celle d'un collectif animé par la volonté de servir l'intérêt général.

Nous adressons nos remerciements les plus sincères à nos colistiers, à nos militants ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui nous ont accordé leur confiance ou simplement leur écoute. Leur engagement a été le moteur de cette mobilisation citoyenne.

Au-delà de cette étape administrative, notre engagement se poursuit. Forts de la légitimité acquise sur le terrain, nous continuerons, au sein de DLR, à contribuer avec exigence et indépendance au débat public sur l'avenir de Saint-André, de l'Est et de La Réunion. Notre territoire mérite des propositions ambitieuses, un dialogue constructif et une parole libre au service de l'intérêt général.

La transparence financière est une exigence républicaine. Nous l'avons pleinement respectée. La poursuite de notre engagement politique est, quant à elle, une responsabilité que nous continuerons d'assumer avec la même détermination.

Éric Fruteau, Demain Saint-André