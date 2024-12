Après Chido, jour de deuil national

En ce jour de deuil national, 10 jours après le désastre occasionné par le passage de Chido à Mayotte, la situation dans l'île reste encore très problématique (accès à l'eau, à la nourriture, à l'hôpital de campagne, etc.). (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Faute de logement, par nécessité, les bangas sont remontés à la hâte avec les débris de bois et de tôle qui ont volé comme des oiseaux et qui, désormais, recouvrent le sol, les collines toutes entières.

Dans un contexte aussi dégradé, le traumatisme des enfants n'ayant pas encore été évalué donc pas pris en compte, faute de bâtiments valides et disponibles, faute d'enseignants aussi, le retour à une scolarisation est remis à une date indéterminée ...

Le gouvernement n'est pas en capacité de livrer un chiffrage de la population (plus de 500.000 selon les habitants sur place, dont près de la moitié n'a pas été comptabilisée), encore moins de donner un bilan humain. Les services officiels donnent le nombre de décès (35), celui des urgences absolues (78), celui des blessés (2432) .... mais bien sûr jamais celui des disparus. Pourtant le Secours Catholique comme la Croix Rouge n'hésitent pas à nous dire en toute transparence combien de leurs bénévoles ne donnent plus signe de vie, des centaines en fait ... Et bien sûr, c'est sans compter tous ceux qui pour des raisons religieuses, dans la dignité et sans aucun moyen, sont enterrés sur place, sans nom, par leurs frères et sœurs musulmans comme eux ...

Mayotte est devenue un désert, plus de cultures, les arbres qui ont résisté ont tous perdu leurs fruits et même leur feuillage, les makis eux-mêmes n'ont plus rien à manger et migrent vers le sud moins impacté. Et partout des montagnes de déchets (béton, plastiques, câbles, poutres, ...). Les risques sanitaires sont plus que sérieux, l'exposition à toutes sortes de pollution constitue un enjeu majeur.

Malgré cette terrible réalité, la population déjà familiarisée aux situations aversives et aux privations de toutes sortes, fait preuve d'une incroyable solidarité et d'une capacité de résilience hors norme qu'il convient de saluer pour lui rendre hommage.

Geneviève Payet

Secrétaire Régionale La Réunion-Mayotte