Attaque à Sydney : depuis La Réunion, nous ne pouvons qu’être choqués par cet acte de haine

C’est avec une vive émotion que nous avons pris connaissance de la fusillade survenue à Sydney et visant des membres de la communauté juive réunis pacifiquement (Photo : sly/www.imazpress.com)

Depuis La Réunion, terre de respect de toutes les confessions, nous ne pouvons qu’être choqués par cet acte de haine qui heurte profondément nos valeurs universelles de paix et de fraternité.

L’antisémitisme, comme toutes les formes de racisme et de discrimination, doit être combattu avec la plus grande force.

J’adresse nos pensées solidaires aux victimes, à leurs familles ainsi qu’à l’ensemble de la communauté juive d’Australie et d’ailleurs. Je réaffirme également notre attachement indéfectible à la lutte contre toutes les haines, et notre engagement constant en faveur du dialogue, de la tolérance et du respect entre les peuples.

Huguette Bello

Présidente de la Région Réunion