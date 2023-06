Attaque tragique dans un parc à Annecy !

Je suis profondément attristé par l'attaque terrible qui a eu lieu dans un parc pour enfants à Annecy ce jour. (Photo Michel Dennemont photo rb/www.imazpress.com)

Des enfants ont été victimes de violences inqualifiables.

Nos pensées vont aux familles des victimes et à tous ceux qui ont été touchés par cet acte de violence insensé. Je salue les efforts déployés par les forces de l'ordre pour appréhender rapidement l’auteur de cette attaque.

En cette période d'épreuve, j’appelle également à l'unité et à la solidarité du Pays. Il est primordial de rester soudé face à de tels

actes de violence et de faire preuve d'empathie envers les victimes et leurs familles.

Ensemble, nous devons condamner fermement cet acte odieux et œuvrer pour créer un environnement sûr et sécurisé pour nos enfants.

J’ exprime ma profonde sympathie envers les victimes et leurs familles, ainsi que ma reconnaissance envers les services de secours et les professionnels de la santé qui ont agi avec rapidité et dévouement.



Michel Dennemont

Sénateur de La Réunion